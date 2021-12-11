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«Осасуна» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (12.12.2021)

сегодня, 09:21

12 декабря 2021 года «Осасуна» примет на своем поле «Барселону». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.153.701.95
Фонбет 4.05 3.60 1.90
Мелбет 4.06 3.60 2.03
1XBET 4.06 3.60 2.03
BetBoom 3.88 3.58 2.02

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Барселона». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа хозяев в 4.05.

Форма команд

«Осасуна» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. У команды пять побед, шесть ничьих и пять поражений. Испанский коллектив забил 15 голов и пропустил 19 мячей. В последних встречах «Осасуна» сыграла вничью с «Леванте», а также поделила очки с «Эльче» и проиграла мадридскому «Атлетико».

«Барселона» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба — 23 пункта. «Сине-гранатовые» выиграли шесть поединков, пять игр завершились ничейным исходом и в четырех встречах каталонцы проигрывали. Всего у «блауграны» 23 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних поединках «Барселона» уступила «Бетису», а также выиграла у «Вильярреала» и одолела «Эспаньол».

Информация для ставок

● «Барселона» проиграла два матча из последних пяти
● «Осасуна» не проигрывает три поединка подряд
● У «Барселоны» пять пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно поставить на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80. В последних матчах «Осасуна» неплохо играет в атаке, а каталонцы часто пропускают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.88 2.03 1.49 2.78
Мелбет 1.87 2.09
1XBET 1.87 2.09
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:38
Барса не проиграет
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