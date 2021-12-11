«Осасуна» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (12.12.2021)

12 декабря 2021 года «Осасуна» примет на своем поле «Барселону». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 18:15
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Барселона». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа хозяев в 4.05.
Форма команд
«Осасуна» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. У команды пять побед, шесть ничьих и пять поражений. Испанский коллектив забил 15 голов и пропустил 19 мячей. В последних встречах «Осасуна» сыграла вничью с «Леванте», а также поделила очки с «Эльче» и проиграла мадридскому «Атлетико».
«Барселона» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба — 23 пункта. «Сине-гранатовые» выиграли шесть поединков, пять игр завершились ничейным исходом и в четырех встречах каталонцы проигрывали. Всего у «блауграны» 23 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних поединках «Барселона» уступила «Бетису», а также выиграла у «Вильярреала» и одолела «Эспаньол».
Информация для ставок
● «Барселона» проиграла два матча из последних пяти
● «Осасуна» не проигрывает три поединка подряд
● У «Барселоны» пять пропущенных голов в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно поставить на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80. В последних матчах «Осасуна» неплохо играет в атаке, а каталонцы часто пропускают.