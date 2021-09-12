«Осасуна» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 01:50

«Осасуна» сыграет против «Валенсии» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Осасуна». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10. Еще одна ставка — победа «Валенсии» за 3.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Осасуна» стартовала очень даже неплохо. Команда заработала пять баллов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В первых турах команда не смогла обыграть «Эспаньол» и «Сельту», но в третьем матче выиграла у «Кадиса» со счетом 3:2. Еще в прошлом сезоне эта команда показала, что она может всех удивить.

«Валенсия» в этом сезоне стартовала хорошо, клуб выиграл два поединка и один раз сыграл вничью. Сейчас у «лос чес» очередной новый тренер, клуб старается играть в прагматичный футбол. Такой стиль игры приносит свои плоды, команда на третьей строчке в турнирной таблице и набрала семь баллов. «Летучие мыши» могут удивить поклонников в новом сезоне, при новом тренере команда играет куда лучше, чем раньше.

Информация для ставок

«Валенсия» не проигрывает три поединка кряду

«Осасуна» не проигрывает четыре поединка кряду

«Валенсия» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Валенсия» очень неплохо смотрится на старте сезона. Эта команда способна удивить поклонников футбола и стать четвертой силой в Испании. Сейчас клуб играет в прагматичном стиле, команда не забивает очень много и редко пропускает. Стоит отталкиваться от количества голов «лос чес» и присмотреться к ставке на тотал забитых мячей «Валенсии» больше одного по коэффициенту 1.90.