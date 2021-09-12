«Осасуна» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

«Осасуна» сыграет против «Валенсии» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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1 : 4
завершен
12 сентября 2021, 17:15
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Осасуна». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10. Еще одна ставка — победа «Валенсии» за 3.05.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Осасуна» стартовала очень даже неплохо. Команда заработала пять баллов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В первых турах команда не смогла обыграть «Эспаньол» и «Сельту», но в третьем матче выиграла у «Кадиса» со счетом 3:2. Еще в прошлом сезоне эта команда показала, что она может всех удивить.
«Валенсия» в этом сезоне стартовала хорошо, клуб выиграл два поединка и один раз сыграл вничью. Сейчас у «лос чес» очередной новый тренер, клуб старается играть в прагматичный футбол. Такой стиль игры приносит свои плоды, команда на третьей строчке в турнирной таблице и набрала семь баллов. «Летучие мыши» могут удивить поклонников в новом сезоне, при новом тренере команда играет куда лучше, чем раньше.
Информация для ставок
- «Валенсия» не проигрывает три поединка кряду
- «Осасуна» не проигрывает четыре поединка кряду
- «Валенсия» забила семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Валенсия» очень неплохо смотрится на старте сезона. Эта команда способна удивить поклонников футбола и стать четвертой силой в Испании. Сейчас клуб играет в прагматичном стиле, команда не забивает очень много и редко пропускает. Стоит отталкиваться от количества голов «лос чес» и присмотреться к ставке на тотал забитых мячей «Валенсии» больше одного по коэффициенту 1.90.