ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Осасуна» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

12 сентября 2021, 01:50

«Осасуна» сыграет против «Валенсии» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Испания. Примера 2021/2022
Осасуна
Валенсия
1 : 4
завершен
12 сентября 2021, 17:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.493.173.28
Фонбет 2.25 3.10 3.55
Мелбет 2.39 3.17 3.37
1XBET 2.39 3.17 3.37
BetBoom 2.30 3.03 3.52

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Осасуна». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10. Еще одна ставка — победа «Валенсии» за 3.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Осасуна» стартовала очень даже неплохо. Команда заработала пять баллов и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В первых турах команда не смогла обыграть «Эспаньол» и «Сельту», но в третьем матче выиграла у «Кадиса» со счетом 3:2. Еще в прошлом сезоне эта команда показала, что она может всех удивить.

«Валенсия» в этом сезоне стартовала хорошо, клуб выиграл два поединка и один раз сыграл вничью. Сейчас у «лос чес» очередной новый тренер, клуб старается играть в прагматичный футбол. Такой стиль игры приносит свои плоды, команда на третьей строчке в турнирной таблице и набрала семь баллов. «Летучие мыши» могут удивить поклонников в новом сезоне, при новом тренере команда играет куда лучше, чем раньше.

Информация для ставок

  • «Валенсия» не проигрывает три поединка кряду
  • «Осасуна» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Валенсия» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Валенсия» очень неплохо смотрится на старте сезона. Эта команда способна удивить поклонников футбола и стать четвертой силой в Испании. Сейчас клуб играет в прагматичном стиле, команда не забивает очень много и редко пропускает. Стоит отталкиваться от количества голов «лос чес» и присмотреться к ставке на тотал забитых мячей «Валенсии» больше одного по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.63 2.40
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 3.48 1.33
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии9
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
12 сентября в 03:58
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100