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«Осасуна» — «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2021)

вчера, 05:15

«Осасуна» сыграет против «Вальядолида» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.60 2.57

Ставки букмекеров

«Осасуна» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.20. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.05, победа «Вальядолида» оценивается в 3.70.

Форма команд

«Осасуна» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В активе у клуба 28 очков. «Осасуна» выиграла 7 поединков, столько же раз сыграла вничью и проиграла в 12 матчах. В активе у команды из Памплоны 23 забитых и 35 пропущенных мячей. В последних матчах «Осасуна» играет вполне неплохо, через тур набирая очки, которые необходимы для сохранения прописки в Примере.

«Вальядолид» расположился на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 25 баллов. «Вальядолид» выиграл 5 поединков, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 11 матчах. Клуб забил 25 голов и пропустил 37 мячей. «Вальядолиду» с трудом даются очки. Команда пропускает в каждом матче и при этом не отличается результативностью в атаке.

Информация для ставок

  • За последние пять матчей «Осасуна» одержала три победы
  • «Вальядолид» не проиграл в трех из последних пяти матчей
  • «Осасуна» пропустила пять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Рекомендуется сделать ставку на то, что забьет только одна команда, с коэффициентом 2.25. Также можно поставить на тотал голов меньше двух, по коэффициенту 2.02.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Атлетико».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.60 2.57
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Осасуна (Памплона)
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