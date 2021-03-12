«Осасуна» — «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2021)

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вчера, 05:15

«Осасуна» сыграет против «Вальядолида» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

«Осасуна» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.20. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.05, победа «Вальядолида» оценивается в 3.70.

Форма команд

«Осасуна» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В активе у клуба 28 очков. «Осасуна» выиграла 7 поединков, столько же раз сыграла вничью и проиграла в 12 матчах. В активе у команды из Памплоны 23 забитых и 35 пропущенных мячей. В последних матчах «Осасуна» играет вполне неплохо, через тур набирая очки, которые необходимы для сохранения прописки в Примере.

«Вальядолид» расположился на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 25 баллов. «Вальядолид» выиграл 5 поединков, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 11 матчах. Клуб забил 25 голов и пропустил 37 мячей. «Вальядолиду» с трудом даются очки. Команда пропускает в каждом матче и при этом не отличается результативностью в атаке.

Информация для ставок

За последние пять матчей «Осасуна» одержала три победы

«Вальядолид» не проиграл в трех из последних пяти матчей

«Осасуна» пропустила пять мячей в последних пяти играх

Прогноз

Рекомендуется сделать ставку на то, что забьет только одна команда, с коэффициентом 2.25. Также можно поставить на тотал голов меньше двух, по коэффициенту 2.02.

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