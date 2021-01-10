«Оуд-Хеверли» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.01.2021)

1610271758

10 января 2021, 12:42

«Оуд-Хеверли» играет с большим желанием и самоотдачей. Крайне важно при этом цепляться за результат. Сумеет ли команда сдержать атакующий потенциал «Андерлехта»?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Оуд-Хеверли» можно за коэффициент 3,65, ничья находится на отметке 3,84, а триумф команды гостей можно сыграть за 1,94.

Тотал в этой игре выставлен на значении 2,5 гола. Больше можно взять за 1,69, а меньше — за 2,29.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» играет с большим желанием и самоотдачей, но порой команду захлестывают эмоции, из-за чего невозможно претендовать на набранные очки. В двух прошлых турах команда уступила «Мехелену» (1:2) и «Остенде» (1:2). Эти проигрыши привели к тому, что клуб опустился на шестую позицию в турнирной таблице. Отставание от Топ-4 составляет три очка.

«Андерлехт» находится на четвертом месте в чемпионате Бельгии. Команда отстает от лидера на целых семь очков. Временами команде приходится весьма непросто из-за большого количества травмированных игроков. Отсутствие качественной ротации приводит к тому, что команда не всегда добиться победы. В прошлом туре удалось обыграть «Беерсхот» (2:0).

Информация для ставок

· «Оуд-Хеверли» победил в пяти из 10 последних домашних встреч

· «Андерлехт» победил в двух из 10 последних выездных матчей

· В пяти последних играх между собой «Андерлехт» не проигрывал – четыре победы и одна ничья

Прогноз

Мы считаем, что у хозяев есть весьма неплохие шансы зацепиться за результат. В противном случае рассчитывать на успех будет откровенно сложно. Предлагаем сыграть хозяев с Х, так как считаем, что они не должны проиграть. Коэффициент на этот исход 1,88.