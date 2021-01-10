«Оуд-Хеверли» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.01.2021)

«Оуд-Хеверли» играет с большим желанием и самоотдачей. Крайне важно при этом цепляться за результат. Сумеет ли команда сдержать атакующий потенциал «Андерлехта»?
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1 : 0
завершен
10 января 2021, 20:15
воскресенье
Ставки букмекеров
В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Сыграть победу «Оуд-Хеверли» можно за коэффициент 3,65, ничья находится на отметке 3,84, а триумф команды гостей можно сыграть за 1,94.
Тотал в этой игре выставлен на значении 2,5 гола. Больше можно взять за 1,69, а меньше — за 2,29.
Форма команд
«Оуд-Хеверли» играет с большим желанием и самоотдачей, но порой команду захлестывают эмоции, из-за чего невозможно претендовать на набранные очки. В двух прошлых турах команда уступила «Мехелену» (1:2) и «Остенде» (1:2). Эти проигрыши привели к тому, что клуб опустился на шестую позицию в турнирной таблице. Отставание от Топ-4 составляет три очка.
«Андерлехт» находится на четвертом месте в чемпионате Бельгии. Команда отстает от лидера на целых семь очков. Временами команде приходится весьма непросто из-за большого количества травмированных игроков. Отсутствие качественной ротации приводит к тому, что команда не всегда добиться победы. В прошлом туре удалось обыграть «Беерсхот» (2:0).
Информация для ставок
· «Оуд-Хеверли» победил в пяти из 10 последних домашних встреч
· «Андерлехт» победил в двух из 10 последних выездных матчей
· В пяти последних играх между собой «Андерлехт» не проигрывал – четыре победы и одна ничья
Прогноз
Мы считаем, что у хозяев есть весьма неплохие шансы зацепиться за результат. В противном случае рассчитывать на успех будет откровенно сложно. Предлагаем сыграть хозяев с Х, так как считаем, что они не должны проиграть. Коэффициент на этот исход 1,88.