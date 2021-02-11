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«Оуд-Хеверли» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2021)

сегодня, 00:09

23-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы — «Хеверли» и «Кортрейка». Матч состоится 12 февраля. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
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Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают гостям с коэффициентом 2.50 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Хеверли» идет за 2.75, ничью можно поставить за 3.50. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.66.

Вероятность низового матча составляет 1.97 (ТМ 2,5). Букмекеры верят в сверхголевую встречу команд. Тотал больше 2,5 мячей оценивается в 1.83.

Форма команд

На данный момент «Хеверли» занимает девятую строчку чемпионата. Команда не показывает всего потенциала, которым владеет. Серия без побед достигает уже четырех матчей. В прошлом туре клуб сыграл вничью со «Стандардом» (1:1), а немного ранее дома уступил «Беерсхоту» (0:1). Чтобы попасть в группу команд, претендующих на Лигу Европы, «Хеверли» необходимо начинать срочно набирать очки.

«Кортрейк» находится на 13-м месте и только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед. Команда все еще находится в небольшом кризисе и нуждается в переменах. В прошлом туре была одержана победа над «Мускроном» (3:0), а ранее команда обидно проиграла в домашних стенах «Шарлеруа» (1:3).

Информация для ставок

  • «Хеверли» не может победить уже четыре матча кряду
  • «Кортрейк» смог победить только в двух матчах из последних восьми
  • Три из четырех выездных матчей «Кортрейка» завершились исходом ТБ 2,5

Прогноз

В этом матче сойдутся примерно равные по классу команды, явного перевеса в сторону одного клуба болельщики не увидят. Предлагаем выбрать ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.50. Матч обещает быть интересным и насыщенным на события.

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Ставки на футбольные матчи
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:13
Ничья возможна
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