«Падерборн» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.02.2021)

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вчера, 23:37

Интересное противостояние ждет нас в 20-м туре второй Бундеслиги — «Падерборн» принимает «Хайденхайм». Встреча состоится 23 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.25. Победа «Хайденхайма» оценивается в 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Хайденхайм» после серии неудачных матчей смог хорошо подготовиться к двум последним турам и одержать в них достаточно уверенные победы. Команда обыграла на выезде «Оснабрюк» (2:1) и оказалась сильнее в домашнем матче «Эрцгебирге» (2:0). На данный момент «Хайденхайм» занимает восьмое место после 21-го тура (32 очка).

«Падерборн» идет на 10-м месте и стабильно продолжает набирать очки в чемпионате. Команда не может претендовать на повышение, но и находится от зоны вылета на большом расстоянии. В последнем туре «Падерборн» одолел «Зандхаузен» (2:1), а немного ранее разошелся миром с «Ганновером» (0:0).

Информация для ставок

«Падерборн» проиграл всего два матча из последних восьми во второй Бундеслиге

«Хайденхайм» выиграл только два матча из восьми последних в чемпионате

В четырех из пяти матчей между командами был зафиксирован исход «обе забьют»

«Хайденхайм» не побеждал «Падерборн» за последние пять встреч

Прогноз

Нас ожидает встреча середняков второй по силе лиги Германии, в которой команды будут играть в свое удовольствие и пытаться показать свой стиль. Предполагаем, что немного удачливее в этом поединке окажется «Падерборн». Сделать ставку на хозяев с коэффициентом 2.25 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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