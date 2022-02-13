ПСЖ — «Реал» Мадрид.  Прогноз на матч Плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА (15.02.2022)

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вчера, 16:38

15 февраля 2022 года состоится поединок « ПСЖ — Реал Мадрид». Этот матч пройдет в рамках ⅛ финала Лиги Чемпионов УЕФА . Поединок принимает стадион «Парк де Пренс» в Париже. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является ПСЖ . Поставить на победу французского клуба можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 3.65. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.58.

Форма команд

Французский ПСЖ буднично лидирует в чемпионате своей страны. У клуба 59 баллов и первая строчка в турнирной таблице. Коллектив выиграл 18 поединков, пять раз играл вничью и проиграл лишь в одной встрече. У ПСЖ 52 забитых и 19 пропущенных. В последних встречах в чемпионате Франции парижане выиграли у «Ренна» со счетом 1:0, а также одолели «Лилль» 1:5 и «Реймс» 4:0. В Лиге Чемпионов в этом сезоне французы также смотрелись очень хорошо и показывали атакующий футбол.

«Реал» — лидер чемпионата Испании. В активе у клуба 54 балла. Коллектив под руководством Карло Анчелотти выиграл 16 встреч, шесть раз играл вничью и проиграл в двух матчах. Всего у «королевского» клуба 48 забитых и 20 пропущенных. В последних встречах «Реал» смотрится не лучшим образом — ничья с «Вильярреалом» со счетом 0:0 и «Эльче» 2:2, а также победа над «Гранадой» 1:0.

Информация для ставок

«Реал» проиграл один матч из последних пяти

ПСЖ проиграл один матч из последних пяти

проиграл один матч из последних пяти У «Реала» один гол в трех последних матчах

Прогноз