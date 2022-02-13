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ПСЖ — «Реал» Мадрид.  Прогноз на матч Плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА (15.02.2022)

вчера, 16:38

15 февраля 2022 года состоится поединок «ПСЖ — Реал Мадрид». Этот матч пройдет в рамках ⅛ финала Лиги Чемпионов УЕФА. Поединок принимает стадион «Парк де Пренс» в Париже. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.783.65
Мелбет 2.06 3.76 3.76
1XBET 2.06 3.76 3.76

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является ПСЖ. Поставить на победу французского клуба можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 3.65. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.58.

Форма команд

Французский ПСЖ буднично лидирует в чемпионате своей страны. У клуба 59 баллов и первая строчка в турнирной таблице. Коллектив выиграл 18 поединков, пять раз играл вничью и проиграл лишь в одной встрече. У ПСЖ 52 забитых и 19 пропущенных. В последних встречах в чемпионате Франции парижане выиграли у «Ренна» со счетом 1:0, а также одолели «Лилль» 1:5 и «Реймс» 4:0. В Лиге Чемпионов в этом сезоне французы также смотрелись очень хорошо и показывали атакующий футбол.

«Реал» — лидер чемпионата Испании. В активе у клуба 54 балла. Коллектив под руководством Карло Анчелотти выиграл 16 встреч, шесть раз играл вничью и проиграл в двух матчах. Всего у «королевского» клуба 48 забитых и 20 пропущенных. В последних встречах «Реал» смотрится не лучшим образом — ничья с «Вильярреалом» со счетом 0:0 и «Эльче» 2:2, а также победа над «Гранадой» 1:0.

Информация для ставок

  • «Реал» проиграл один матч из последних пяти
  • ПСЖ проиграл один матч из последних пяти
  • У «Реала» один гол в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что что обе команды забьют и победит ПСЖ по коэффициенту 3.35. Французская команда на своем поле очень грозный соперник, не исключено, что ПСЖ выиграет первый матч, но проиграет второй.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.29 2.33 1.65 1.84 2.06
Мелбет 2.40 1.67
1XBET 2.40 1.67
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:39
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
x3wdcse6zg2d
x3wdcse6zg2d
вчера в 17:42
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен выиграет матч.
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