«Парма» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (21.02.2021)

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вчера, 23:35

В 23-м туре Серии А «Парма» сыграет домашний матч против «Удинезе». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на встречу, которая состоится 21 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.12 на победу «Удинезе», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки за 3.35, а взять победу хозяев можно за 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.23. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного. ТМ 2.5 стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно за 1.94.

Форма команд

«Парма» на данный момент занимает предпоследнее место в таблице, при этом набрав всего 13 очков. Команда очень давно не побеждает и продолжает оставаться в зоне вылета. Последними матчами в Серии А для «Пармы» стали поражения от «Вероны» (1:2) и «Болоньи» (0:3). Тренерскому штабу нужно вносить изменения, чтобы команда смогла сохранить прописку в сильнейшей лиге Италии.

«Удинезе» только в прошлом туре чемпионата Италии прервал свою серию без поражений, которая продлилась четыре матча. Команда занимает 14-е место, а отрыв от зоны вылета составляет 9 очков. В прошлом туре «Удинезе» крупно проиграл «Роме» (0:3), а неделей ранее обыграл на своем стадионе «Верону» (2:0).

Информация для ставок

· Последние пять матчей «Сампдории» в чемпионате заканчивались с разницей в один мяч.

· «Удинезе» выиграл только два из десяти последних матчей.

· «Парма» проиграла пять последних домашних матчей.

· Четыре матча из пяти между командами заканчивались тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

«Удинезе» достойно выступает последний месяц в Серии А (за исключением последнего поражения от «Ромы»). Считаем, что у гостей больше шансов на успех в этой встрече. Поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Удинезе» в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.12