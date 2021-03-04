«Пасуш де Феррейра» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.03.2021)

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04 марта 2021, 23:10

«Пасуш де Феррейра» и «Насионал» проведут очную встречу в рамках 22-го тура чемпионата Португалии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 5 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают хозяев поля. Разместить ставку на победу «Пасуш де Феррейры» в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.87. Заключить пари на гостевую победу «Насионала» предлагается с котировкой 4.44, а ничья идет за 3.50.

Согласно предложенной линии, матч получится не слишком результативным. Ставки на ТМ(2,5) принимаются за 1.68, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» показывает противоречивые результаты в последних турах. В пассиве команды поражения от «Спортинга» (0:2) и «Санта Клары» (0:3), но есть и успешные встречи – «Тондела» и «Гимарайнш» (обе — 2:1).

В турнирной таблице португальской лиги «Пасуш де Феррейра» идет на пятом месте, находясь в зоне еврокубков.

«Насионал» такими успехами, как его предстоящий соперник, похвастаться не может. В трех последних турах команда уступила «Браге» (1:2), «Белененсешу» (1:2) и «Фаренсе» (2:3). Эти неудачи откинули «Насионал» на двенадцатую позицию в таблице, а преимущество над зоной вылета сократилось до двух очков.

Информация для ставок

«Пасуш де Феррейра» побеждал в четырех из пяти прошлых матчей на своем поле

У «Насионала» только одна победа в десяти предыдущих гостевых поединках

«Насионал» проиграл два из трех последних матчей на поле соперников

Прогнозы

Ставки в пользу хозяев этой игры выглядят весьма перспективно. «Пасуш де Феррейра» очень мощно выступает на своем поле, надежно действуя в обороне. «Насионал» в прошлых турах играл отвратительно и вряд ли гости смогут выйти из кризиса по итогам этой встречи.

Предлагаем ставку на победу «Пасуш де Феррейры» с коэффициентом 1.87 в БК Фонбет.

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