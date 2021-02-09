«Пиза» — «Салернитана»: прогноз на матч Серии B (09.02.2021)

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сегодня, 12:21

22-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам интересную встречу, где «Пиза» примет на своем поле «Салернитану».

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагает коэффициент на победу – 2.4. Поверить в успех гостей можно за 3.35. Ничейный результат котируется цифрой 2.95.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 2.18. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.69.

Форма команд

«Салернитана» после двух поражений подряд смогла собраться и продолжить набирать очки. Сейчас она находится на четвертой позиции, но имеет одинаковое количество очков с «Монцой» и «Кьево», которые идут на втором и третьем месте. Последние два матча «Салернитаны» в Серии В закончились ничейными результатами с «Кьево» (1:1) и «Реджиной» (0:0).

«Пиза» расположилась в самой средине турнирной таблицы с 27 набранными очками. Коллектив за последние два матча смог добыть всего одно очко, что не позволяет клубу находиться выше своего места. Неделю назад «Пиза» сыграла вничью на своем поле против «Фрозиноне» (0:0), а в прошлом туре минимально уступила «Кремонезе» (1:2).

Информация для ставок

• Всего в одном матче «Пизы» из последних десяти было забито более трех голов

• «Пиза» не проигрывает дома уже семь матчей подряд

• В последних десяти выездных матчах «Салернитана» забила всего четыре мяча

• В трех из четырех матчей между командами на поле «Пизы» было забито не больше одного мяча за игру

Прогноз

Команды мало забивают, особенно в последние месяцы. Тренерские штабы выстраивают игру через надежную защиту. Рискнем предположить, что и в этом матче будет много борьбы, но мало голевых моментов. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.69.