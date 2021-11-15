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Польша – Венгрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.11.2021)

15 ноября 2021, 11:00

В последнем туре квалификации Польша принимает на своем поле Венгрию. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Польша
Венгрия
1 : 2
завершен
15 ноября 2021, 22:45
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.57. В случае победы Венгрии зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Форма команд

Польша после не самых уверенных выступлений на старте квалификации смогла изменить результаты и выиграть несколько встреч подряд. Коллектив занимает второе место, но не имеет шансов обойти Англию, поэтому поборется в матчах плей-офф за путевку в Катар.

Сборная Венгрии не смогла порадовать своих болельщиков стабильным выступлением и перед последним туром занимает только четвертое место. Команда может подняться максимум на третье место, однако в выездном матче с сильным соперником одержать победу будет не так просто.

Информация для ставок

• Польша не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
• Венгрия уступила только в двух поединках из десяти на выезде за последнее время
• Пять из шести последних встреч Польши на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Фаворитом этого матча является Польша, которая уже выполнила свою главную задачу и может играть более расслабленно. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.23. Предполагаем, что у каждого коллектива хватит ресурсов, чтобы провести как минимум один мяч в ворота соперника.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.62 1.74 2.15 1.36 3.22
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 2.85 1.45
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shlomo
shlomo
15 ноября в 11:25
Поляки выиграют.......
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