«Понферрадина» — «Бургос». Прогноз на матч Сегунды (05.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры не определились с фаворитом в этой встрече, поэтому на победу каждой из команд можно по ставить по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.05.
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05 декабря 2022, 23:00
понедельник
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.5. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.55. «Обе забьют» — 2.08, хотя бы одна команда не забьет – 1.75.
Форма команд
«Понферрадина» выиграла всего один матч из пяти последних туров Сегунды и очень близко располагается к зоне вылета. Сейчас коллектив занимает 18 место с 17 очками и только на один пункт опережает ближайшего соперника из «красной зоны». В предстоящей встрече на своем стадионе хозяевам очень важно набрать очки и как можно быстрее подняться выше по таблице. В прошлом туре «Понферрадина» минимально уступила «Малаге» (0:1), а ранее разошлась миром с «Реал Овьедо» (1:1).
«Бургос» стал одним из неожиданных открытий Сегунды и сейчас идет в группе лидеров, а именно на третьем месте. Коллектив набрал 31 очко и всего на три пункта уступает лидеру. Чтобы не потерять свое место, гостям придется максимально выкладываться в этой встрече, поэтом она обещает быть интересной. Два последних матча «Бургоса» завершились ничьей с «Сарагосой» (2:2) и минимальной победой над «Расингом» (1:0).
Информация для ставок
- «Понферрадина» выиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах
- «Бургос» выиграл лишь четыре выездных матча из десяти последних
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Понферрадина» выглядит очень неуверенно и шансов набрать очки в этом поединке у нее будет немного. Предлагаем сделать ставку на победу «Бургоса» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.