«Понферрадина» — «Бургос». Прогноз на матч Сегунды (05.12.2022)

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вчера, 16:29

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с фаворитом в этой встрече, поэтому на победу каждой из команд можно по ставить по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.05.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.5. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.55. «Обе забьют» — 2.08, хотя бы одна команда не забьет – 1.75.

Форма команд

«Понферрадина» выиграла всего один матч из пяти последних туров Сегунды и очень близко располагается к зоне вылета. Сейчас коллектив занимает 18 место с 17 очками и только на один пункт опережает ближайшего соперника из «красной зоны». В предстоящей встрече на своем стадионе хозяевам очень важно набрать очки и как можно быстрее подняться выше по таблице. В прошлом туре «Понферрадина» минимально уступила «Малаге» (0:1), а ранее разошлась миром с «Реал Овьедо» (1:1).

«Бургос» стал одним из неожиданных открытий Сегунды и сейчас идет в группе лидеров, а именно на третьем месте. Коллектив набрал 31 очко и всего на три пункта уступает лидеру. Чтобы не потерять свое место, гостям придется максимально выкладываться в этой встрече, поэтом она обещает быть интересной. Два последних матча «Бургоса» завершились ничьей с «Сарагосой» (2:2) и минимальной победой над «Расингом» (1:0).

Информация для ставок

«Понферрадина» выиграла только один матч из последних десяти во всех турнирах

«Бургос» выиграл лишь четыре выездных матча из десяти последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Понферрадина» выглядит очень неуверенно и шансов набрать очки в этом поединке у нее будет немного. Предлагаем сделать ставку на победу «Бургоса» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.