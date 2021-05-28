«Понферрадина» — «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

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вчера, 05:51

«Мальорка» сыграет на выезде с «Понферрадиной» в рамках заключительного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Мальорку» явным фаворитом этой встречи и предлагают коэффициент 1.69 на победу гостей. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.7. Победа «Понферрадины» представлена коэффициентом 5.5.

Форма команд

«Понферрадина» находится на восьмой строчке в турнирной таблице с 56 баллами в активе. Команда выиграла 15 матчей, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 15 поединках. На счету клуба 43 забитых и 48 пропущенных мячей. Последнее время «Понферрадина» стала часто проигрывать и подходит к матчу с «Мальоркой» в плохой форме.

«Мальорка» занимает второе место с 81 баллом в активе и претендует на победу в турнире. «Мальорка» выиграла 24 поединка, 9 раз сыграла вничью и проиграла в 8 матчах. На счету команды 52 забитых и 26 пропущенных мячей. «Мальорка» гарантировала себе выход в Примеру, но продолжает регулярно набирать очки и сохраняет шанс опередить «Эспаньол» в борьбе за первое место.

Информация для ставок

«Понферрадина» проиграла четыре матча из последних пяти

«Мальорка» не проигрывает пять матчей подряд

«Понферрадина» пропустила девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на точное количество голов «Мальорки» — 1, по коэффициенту 2.65. Также можно присмотреться к ставке на победу «Понферрадины» хотя бы в одном из таймов, по коэффициенту 2.85.