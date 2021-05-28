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«Понферрадина» — «Мальорка». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

вчера, 05:51

«Мальорка» сыграет на выезде с «Понферрадиной» в рамках заключительного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.623.721.69
Лига Ставок 5.20 3.65 1.68
Фонбет 5.50 3.60 1.68
Мелбет 5.35 3.60 1.72
1XBET 5.35 3.60 1.72
BetBoom 5.40 3.70 1.65

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Мальорку» явным фаворитом этой встречи и предлагают коэффициент 1.69 на победу гостей. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.7. Победа «Понферрадины» представлена коэффициентом 5.5.

Форма команд

«Понферрадина» находится на восьмой строчке в турнирной таблице с 56 баллами в активе. Команда выиграла 15 матчей, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 15 поединках. На счету клуба 43 забитых и 48 пропущенных мячей. Последнее время «Понферрадина» стала часто проигрывать и подходит к матчу с «Мальоркой» в плохой форме.

«Мальорка» занимает второе место с 81 баллом в активе и претендует на победу в турнире. «Мальорка» выиграла 24 поединка, 9 раз сыграла вничью и проиграла в 8 матчах. На счету команды 52 забитых и 26 пропущенных мячей. «Мальорка» гарантировала себе выход в Примеру, но продолжает регулярно набирать очки и сохраняет шанс опередить «Эспаньол» в борьбе за первое место.

Информация для ставок

  • «Понферрадина» проиграла четыре матча из последних пяти
  • «Мальорка» не проигрывает пять матчей подряд
  • «Понферрадина» пропустила девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на точное количество голов «Мальорки» — 1, по коэффициенту 2.65. Также можно присмотреться к ставке на победу «Понферрадины» хотя бы в одном из таймов, по коэффициенту 2.85.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.43 1.97 1.90 1.56 2.53
Лига Ставок 2.80 1.41 1.89 1.85 1.51 2.44
Мелбет 1.95 1.94
1XBET 1.95 1.94
BetBoom 2.80 1.39 1.89 1.85 1.50 2.45
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:18
Гости должны побеждать
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