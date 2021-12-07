«Порту» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

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сегодня, 11:58

«Порту» и «Атлетико» из Мадрида сыграют в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 7 декабря 2021 года на стадионе «Драгау».

Ставки букмекеров

В данном противостоянии букмекеры не определяют очевидного фаворита, отдавая только минимальное преимущество гостям. БК Бетсити предлагает поставить на победу «Порту» по коэффициенту 2.84, ничья идет по коэффициенту 3.44, а победа «Атлетико» доступна по котировке 2.62.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Так исход ТМ(2,5) идет по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Пять очков на групповой стадии Лиги чемпионов «Порту» набрал в ничейных матчах с «Атлетико» (0:0) и «Миланом» (1:1). Также «драконам» удалось победит соперника из Италии на своем поле (1:0), а в противостояниях с «Ливерпулем» команда дважды уступила – 1:5 и 0:2. Такие результаты позволяют «Порту» занимать второе место накануне последнего тура.

У «Атлетико» ситуация сложней. Испанский клуб замыкает турнирную таблицу квартета, набрав четыре балла в пяти турах. Подопечные Диего Симеоне неплохо начали выступление в Лиге чемпионов, сыграв вничью с «Порту» (0:0) и победив в гостях «Милан» (2:1), но затем последовали три поражения кряду – два от «Ливерпуля» (2:3 и 0:2) и домашнее от «Милана» (0:1).

В последнем туре чемпионата Португалии у «Порту» не возникло проблем с «Портимоненси», который был разгромлен на выезде (3:0). А вот «Атлетико» допустил осечку в Ла Лиге, неожиданно проиграв на домашней арене «Мальорке» (1:2).

Информация для ставок

«Атлетико» сыграл на ТМ(2,5) в 9 из последних 11 матчей Лиги чемпионов

«Атлетико» не забивал голы в 5 из прошлых 7 поединков турнира

В 6 из прошлых 7 матчей «Порту» в Лиге чемпионов прошел исход ТМ(2,5)

Прогноз

Многое указывает на то, что матч на стадионе «Драгау» получится низовым и осторожным. Команды в очной встрече оспорят путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, на которую также претендует «Милан». Поэтому предлагаем сыграть ставку ТМ(2,5) голов, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.78.