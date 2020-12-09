ПСВ – «Омония». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

10 декабря ПСВ и «Омония» сыграют в шестом туре групповой стадии Лиги Европы. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.
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сегодня, 20:55
Ставки букмекеров
Тотальное предпочтение в этом матче аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают домашней команде. Ставки на победу ПСВ можно сделать с коэффициентом 1.28. Ничейный исход поединка отмечен котировкой 6.35, а победа «Омонии» идет за 6.35.
Согласно котировкам букмекера, в этом матче будет забито минимум три гола. За исход ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.45, ТМ(2,5) можно сыграть за 2.66.
Форма команд
На счету ПСВ девять очков и второе место в группе Лиги Европы. Команда уже гарантировала себе проход в раунд плей-офф, но может сделать это с первого места, если победит «Омонию», а в параллельном матче лидер квартета «Гранада» обыграет в гостях ПАОК. В прошлом туре ПСВ победил прямого конкурента из Испании (1:0), а в чемпионате Голландии хозяева сыграли вничью с «Херенвеном» (2:2).
«Омония» — худшая команда квартета Е, которая набрала четыре очка. Первую победу в турнире клуб из Кипра оформил в прошлом туре, когда победил дома ПАОК. До этого команда потерпела три поражения кряду и один раз сыграла вничью. В чемпионате Кипра «Омония» крупно обыграла в гостях АПОЭЛ (3:0).
Информация для ставок
- ПСВ победил в четырех прошлых домашних матчах с общим счетом 11:2
- «Омония» проиграла в трех из пяти предыдущих поединков на выезде
- В четырех из пяти последних матчей ПСВ в Голландии прошла ставка на ТБ(2,5)
- В трех прошлых гостевых матчах «Омонии» сыграла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
У ПСВ не должно возникать проблем в домашней встрече против «Омонии», которая уже не преследует никаких турнирных задач. Хозяева результативно играют в атаке дома, поэтому гостям будет сложно сдержать их натиск.
Предлагаем комбинированную ставку на П1 и ТБ(2,5) с коэффициентом 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.