ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

ПСВ – «Омония». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 10:31
00:00 / 00:00

10 декабря ПСВ и «Омония» сыграют в шестом туре групповой стадии Лиги Европы. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.285.849.26
BetCity 1.28 5.90 9.70
Fonbet 1.28 6.00 9.60
Мелбет 1.29 6.55 11.00
Лига ставок 1.27 6.20 10.00

Ставки букмекеров

Тотальное предпочтение в этом матче аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают домашней команде. Ставки на победу ПСВ можно сделать с коэффициентом 1.28. Ничейный исход поединка отмечен котировкой 6.35, а победа «Омонии» идет за 6.35.

Согласно котировкам букмекера, в этом матче будет забито минимум три гола. За исход ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.45, ТМ(2,5) можно сыграть за 2.66.

Форма команд

На счету ПСВ девять очков и второе место в группе Лиги Европы. Команда уже гарантировала себе проход в раунд плей-офф, но может сделать это с первого места, если победит «Омонию», а в параллельном матче лидер квартета «Гранада» обыграет в гостях ПАОК. В прошлом туре ПСВ победил прямого конкурента из Испании (1:0), а в чемпионате Голландии хозяева сыграли вничью с «Херенвеном» (2:2).

«Омония» — худшая команда квартета Е, которая набрала четыре очка. Первую победу в турнире клуб из Кипра оформил в прошлом туре, когда победил дома ПАОК. До этого команда потерпела три поражения кряду и один раз сыграла вничью. В чемпионате Кипра «Омония» крупно обыграла в гостях АПОЭЛ (3:0).

Информация для ставок

  • ПСВ победил в четырех прошлых домашних матчах с общим счетом 11:2
  • «Омония» проиграла в трех из пяти предыдущих поединков на выезде
  • В четырех из пяти последних матчей ПСВ в Голландии прошла ставка на ТБ(2,5)
  • В трех прошлых гостевых матчах «Омонии» сыграла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

У ПСВ не должно возникать проблем в домашней встрече против «Омонии», которая уже не преследует никаких турнирных задач. Хозяева результативно играют в атаке дома, поэтому гостям будет сложно сдержать их натиск.

Предлагаем комбинированную ставку на П1 и ТБ(2,5) с коэффициентом 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.285.849.26
BetCity 1.28 5.90 9.70
Fonbet 1.28 6.00 9.60
Мелбет 1.29 6.55 11.00
Лига ставок 1.27 6.20 10.00
«Реал Овьедо» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (11.12.2020)
Сегодня, 04:15Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
«Арда» — ЦСКА 1948. Прогноз на матч чемпионата Болгарии (11.12.2020)
Сегодня, 03:37Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Вольфсберг» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Вчера, 19:19Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Брага» — «Заря». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Вчера, 18:23Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Янг Бойз» — «ЧФР Клуж». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Вчера, 18:11Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Хапоэль» Беэр-Шева — «Ницца». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Вчера, 17:58Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 10:36
Без вариантов ПСВ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100