«Рампла Хуниорс» — «Альбион». Прогноз на матч уругвайской Сегунды (08.07.2021)

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вчера, 21:56

«Рампла Хуниорс» примет «Альбион» 8 июля 2021 года. Этот поединок будет сыгран в рамках очередного тура уругвайской Сегунды. Оба клуба находятся в самом низу турнирной таблицы и пытаются выйти вперед, этот матч поможет им в выполнении их задач, самое главное — это победа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Рампла Хуниорс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.10, также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.55 и на победу «Альбиона» по коэффициенту 3.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Рампла Хуниорс» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба пять баллов. У команды одна победа, две ничьих и два поражения. Клуб забил четыре гола и пропустил семь мячей. В последних матчах «Рампла» выглядит очень плохо, эта команда не способна обыгрывать более сильные команды. «Хуниорс» может опуститься еще ниже в турнирной таблице, поэтому команде обязательно нужно побеждать.

Ситуация «Альбиона» очень похожа на ту, что у «Рамплы Хуниорс». Команда находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба пять баллов. В нынешнем сезоне команда один раз победила, дважды играла вничью и столько же проигрывала. У клуба в активе восемь забитых и девять пропущенных. В последних матчах «Альбион» выглядит очень плохо, даже хуже, чем соперник.

Информация для ставок

«Рампла Хуниорс» выиграла один матч из последних пяти

«Альбион» не побеждает три матча кряду

У «Альбиона» одна победа в гостях в этом сезоне

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на ничью или победу «Альбиона» по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Альбиона» по коэффициенту 2.05.

Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на тотал забитых голов в матче чемпионата Ирландии.