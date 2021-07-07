«Рампла Хуниорс» — «Альбион». Прогноз на матч уругвайской Сегунды (08.07.2021)

«Рампла Хуниорс» примет «Альбион» 8 июля 2021 года. Этот поединок будет сыгран в рамках очередного тура уругвайской Сегунды. Оба клуба находятся в самом низу турнирной таблицы и пытаются выйти вперед, этот матч поможет им в выполнении их задач, самое главное — это победа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:15
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Рампла Хуниорс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.10, также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.55 и на победу «Альбиона» по коэффициенту 3.10.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Рампла Хуниорс» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба пять баллов. У команды одна победа, две ничьих и два поражения. Клуб забил четыре гола и пропустил семь мячей. В последних матчах «Рампла» выглядит очень плохо, эта команда не способна обыгрывать более сильные команды. «Хуниорс» может опуститься еще ниже в турнирной таблице, поэтому команде обязательно нужно побеждать.
Ситуация «Альбиона» очень похожа на ту, что у «Рамплы Хуниорс». Команда находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба пять баллов. В нынешнем сезоне команда один раз победила, дважды играла вничью и столько же проигрывала. У клуба в активе восемь забитых и девять пропущенных. В последних матчах «Альбион» выглядит очень плохо, даже хуже, чем соперник.
Информация для ставок
- «Рампла Хуниорс» выиграла один матч из последних пяти
- «Альбион» не побеждает три матча кряду
- У «Альбиона» одна победа в гостях в этом сезоне
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на ничью или победу «Альбиона» по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Альбиона» по коэффициенту 2.05.
Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на тотал забитых голов в матче чемпионата Ирландии.