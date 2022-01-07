«Райо Вальекано» — «Бетис». Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

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вчера, 19:02

«Райо Вальекано» примет «Бетис» на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде. Эта игра запланирована на 9 января 2022 года, она пройдет в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Райо Вальекано». Поставить на победу клуба из Мадрида можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.53, а победа «Бетиса» в 2.75. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Райо Вальекано» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 30 баллов. У команды девять побед, три ничьих и семь поражений. Коллектив забил 26 мячей и пропустил 20 голов. В последних встречах «Райо» уступил «Атлетико» из Мадрида, а также выиграл у «Алавеса» 2:0 и проиграл «Вильярреалу» 2:0.

«Бетис» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 пункта. У команды десять побед, три ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 32 мяча и пропустил 23 гола. В последних встречах «бетикос» выглядит не лучшим образом, у команды поражение от «Сельты» 0:2, также клуб не смог обыграть «Атлетик» из Бильбао, игра завершилась со счетом 3:2. Еще в активе у «Бетиса» победа над «Реал Сосьедад» 4:0.

Информация для ставок

«Бетис» проиграл два матча из последних пяти

«Райо Вальекано»проиграл два матча из последних пяти

У «Бетиса» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.35. Оба клуба неплохо смотрятся в последних матчах и много забивают, поэтому ставка может сыграть. Фаворит матча — хозяева, которые играют в очень смелый и атакующий футбол.