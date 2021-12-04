«Райо Вальекано» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (05.12.2021)

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вчера, 16:52

5 декабря состоится матч «Райо Вальекано» — «Эспаньол». Поединок пройдет в рамках 16-го тура испанской Примеры на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Райо Вальекано». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.65.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Райо Вальекано» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 балла. В последних встречах «пчелы» сыграли вничью с «Валенсией», а также победили «Мальорку» и проиграли «Реалу» из Мадрида.

«Эспаньол» в нынешнем сезоне Примеры идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба 20 баллов. В последних встречах «Эспаньол» неожиданно победил «Реал Сосьедад», а также проиграл «Барселоне» и забрал три очка у «Гранады».

Информация для ставок

«Эспаньол» выиграл три матча из последних пяти

«Райо Вальекано» не проигрывает три поединка кряду

У «Эспаньола» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Эспаньола» по коэффициенту 1.70. В последних матчах «Эспаньол» показывает хороший уровень игры и вполне может отобрать как минимум один балл у своего оппонента.