«Райо Вальекано» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (14.04.2021)

«Райо Вальекано» сыграет против «Мирандеса» в рамках 31-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры считают «Райо Вальекано», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.9. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.5) и на победу «Мирандеса» (4.3).
Форма команд
«Райо Вальекано» расположился на шестой строчке в турнирной таблице с 55 баллами. В активе «Райо» 16 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 31 гол. «Райо» набрал очень хорошую форму и стал часто побеждать. У команды есть хорошие шансы финишировать в зоне плей-офф.
«Мирандес» находится на 12-й строчке чемпионата с 44 очками. В активе клуба 12 побед. 8 ничьих и 12 поражений. На счету команды 31 забитый и 31 пропущенный мяч. Последнее время «Мирандес» не отличается стабильностью, часто теряя очки.
Информация для ставок
- «Мирандес» выиграл один из последних пяти матчей
- «Райо Вальекано» выиграл четыре из последних пяти поединков
- У «Райо Вальекано» девять забитых мячей за последние пять матчей
Прогноз
Рекомендуем присмотреться к ставке «„Райо Вальекано“ победит плюс ТБ 2.5» по коэффициенту 3.60. Еще одна актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.2.