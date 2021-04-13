«Райо Вальекано» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (14.04.2021)

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вчера, 04:51

«Райо Вальекано» сыграет против «Мирандеса» в рамках 31-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают «Райо Вальекано», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.9. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.5) и на победу «Мирандеса» (4.3).

Форма команд

«Райо Вальекано» расположился на шестой строчке в турнирной таблице с 55 баллами. В активе «Райо» 16 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Клуб забил 41 мяч и пропустил 31 гол. «Райо» набрал очень хорошую форму и стал часто побеждать. У команды есть хорошие шансы финишировать в зоне плей-офф.

«Мирандес» находится на 12-й строчке чемпионата с 44 очками. В активе клуба 12 побед. 8 ничьих и 12 поражений. На счету команды 31 забитый и 31 пропущенный мяч. Последнее время «Мирандес» не отличается стабильностью, часто теряя очки.

Информация для ставок

«Мирандес» выиграл один из последних пяти матчей

«Райо Вальекано» выиграл четыре из последних пяти поединков

У «Райо Вальекано» девять забитых мячей за последние пять матчей

Прогноз