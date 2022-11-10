«Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.11.2022)

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вчера, 09:48

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.25. В то время на победу «Сельты» коэффициент составляет 3.45. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.25. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно всего по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Райо Вальекано» удивил многих в прошлом туре, переиграв на своем поле мадридский «Реал» (3:2), тем самым лишив его лидерства в Ла Лиге. Сама команда поднялась на девятую строчку турнирной таблицы и с 21 баллом уступает ближайшему конкуренту только по дополнительным показателям. Ранее коллектив в чемпионате Испании обыгрывал «Севилью» (1:0) и «Кадис» (5:1).

«Сельту» преследует черная полоса и в пяти последних турах команда набрала только одно очко. Такие результаты требуют вмешательств, которые помогу быстро стабилизировать ситуацию. На данный момент коллектив занимает 18 место с 11 очками и находится в зоне вылета. В прошлом туре Ла Лиги «Сельта» на своем поле проиграла «Осасуне» (1:2), а ранее уступила на выезде «Альмерии» (1:3).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате

«Сельта» проиграла пять последних выездных матчей в Ла Лиге

«Райо Вальекано» выиграл пять из шести домашних встреч с «Сельтой»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Райо Вальекано» успешно выступает против «Сельты» на своем стадионе и в нынешней ситуации также имеет отличные шансы продолжить приятную статистику. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.