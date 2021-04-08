«Райо Вальекано» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (10.04.2021)

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вчера, 23:33

«Райо Вальекано» сыграет против «Жироны» в рамках 34-го тура Сегунды. Оба клуба выступают на достойном уровне и очень хотят вернуться в Примеру, у них такой шанс будет, но для этого нужно продолжать побеждать в каждом матче. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры верят в победу «Райо» по коэффициенту 2.06. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.00 и на победу «Жироны» по коэффициенту 4.30.

Форма команд

«Райо Вальекано» расположился на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 52 пункта. Команда выиграла 15 поединков, семь раз играла вничью и проиграла десять матчей. У клуба 39 забитых и 30 пропущенных. В последних матчах «Райо» в хорошей форме и имеет все шансы на победу в этом поединке. «Райо» опережает «Жирону» на три балла, в случае победы есть хороший шанс оторваться от соперника.

«Жирона» находится на седьмой строчке и набрала 49 баллов в этом сезоне. У клуба 13 выигранных поединков, десять раз команда играла вничью и столько же проигрывала. «Жирона» забила 33 гола и пропустила 32 мяча. В последних играх каталонский клуб очень хорош, у команды серия без поражений. В случае победы «Жирона» может ворваться в топ-6, обойдя «Райо» по дополнительным показателям.

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не проиграл в четырех матчах из последних пяти

«Жирона» забила десять мячей в последних пяти играх

У «Жироны» серия без поражений пять игр кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на гол с 46-й по 60-ю минуту по коэффициенту 3.10. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 2.23. Это будет напряженный поединок за три очка, где одна команда может либо увеличить преимущество над другой, либо упустить его и опуститься ниже в таблице.