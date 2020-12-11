«Реал» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.12.2020)

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вчера, 05:05

В 13-м туре Примеры состоится матч между «Реалом» и «Атлетико». Чем завершится мадридское дерби?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом матча мадридский «Реал». Коэффициент на победу «сливочных» равен 2,49. Ничью можно попробовать сыграть за 3,50, а победа «Атлетико» представлена котировкой 3,18.

Что касается результативности, то здесь котировки двигаются в стороны классического низа. Тотал больше можно сыграть за 2,23, а тотал меньше представлен на отметке 1,80.

Форма команд

«Реал» всё-таки сумел спасти для себя выступление в Лиге чемпионов, переиграв менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) и таким образом обеспечив себе выход в 1/8 финала, финишировав на первой позиции в группе.

В Примере «сливочные» пока еще не могут похвастаться стабильностью. Четвертая позиция и отставание от лидера «Атлетико» в шесть очков, у которого есть игра в запасе. В прошлом туре подопечные Зинедина Зидана сумели переиграть «Севилью» (1:0).

«Атлетико» в этом сезоне играет выше всяких похвал. Коллектив из Мадрида финишировал на второй позиции в квартете А Лиги чемпионов, в заключительном туре переиграв «Зальцбург» (2:0). В Примере всё очень здорово складывается для подопечных Диего Симеоне. В десяти проведенных поединках у команды восемь побед и две ничьи.

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл 7 из 10 последних домашних поединков

«Атлетико» был сильнее в 5 из 10 последних выездных матчей

В 2020 году команды дважды играли друг с другом. Две победы на счету «Реала». Правда, одна из них добыта только в серии пенальти в борьбе за Суперкубок Испании.

Прогноз

Мы считаем, что в этом противостоянии нас ждет обоюдоострая игра. Всё-таки после матчей Лиги чемпионов у команд не будет идеальной физической готовности. Отсюда могут последовать ошибки в обороне. «Реал» будет играть на победу, ведь только так команда получит возможность приблизиться к лидеру Примеры. Играем итоговый тотал больше 2,5 голов с котировкой 2,23.