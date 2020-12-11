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«Реал» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.12.2020)

вчера, 05:05

В 13-м туре Примеры состоится матч между «Реалом» и «Атлетико». Чем завершится мадридское дерби?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.353.18
BetCity 2.40 3.40 3.10
Fonbet 2.55 3.20 2.85
Мелбет 2.41 3.40 3.24
Лига ставок 2.34 3.30 3.15

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом матча мадридский «Реал». Коэффициент на победу «сливочных» равен 2,49. Ничью можно попробовать сыграть за 3,50, а победа «Атлетико» представлена котировкой 3,18.

Что касается результативности, то здесь котировки двигаются в стороны классического низа. Тотал больше можно сыграть за 2,23, а тотал меньше представлен на отметке 1,80.

Форма команд

«Реал» всё-таки сумел спасти для себя выступление в Лиге чемпионов, переиграв менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) и таким образом обеспечив себе выход в 1/8 финала, финишировав на первой позиции в группе.

В Примере «сливочные» пока еще не могут похвастаться стабильностью. Четвертая позиция и отставание от лидера «Атлетико» в шесть очков, у которого есть игра в запасе. В прошлом туре подопечные Зинедина Зидана сумели переиграть «Севилью» (1:0).

«Атлетико» в этом сезоне играет выше всяких похвал. Коллектив из Мадрида финишировал на второй позиции в квартете А Лиги чемпионов, в заключительном туре переиграв «Зальцбург» (2:0). В Примере всё очень здорово складывается для подопечных Диего Симеоне. В десяти проведенных поединках у команды восемь побед и две ничьи.

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл 7 из 10 последних домашних поединков
  • «Атлетико» был сильнее в 5 из 10 последних выездных матчей
  • В 2020 году команды дважды играли друг с другом. Две победы на счету «Реала». Правда, одна из них добыта только в серии пенальти в борьбе за Суперкубок Испании.

Прогноз

Мы считаем, что в этом противостоянии нас ждет обоюдоострая игра. Всё-таки после матчей Лиги чемпионов у команд не будет идеальной физической готовности. Отсюда могут последовать ошибки в обороне. «Реал» будет играть на победу, ведь только так команда получит возможность приблизиться к лидеру Примеры. Играем итоговый тотал больше 2,5 голов с котировкой 2,23.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.353.18
BetCity 2.40 3.40 3.10
Fonbet 2.55 3.20 2.85
Мелбет 2.41 3.40 3.24
Лига ставок 2.34 3.30 3.15
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:14
Возможна ничья в матче
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