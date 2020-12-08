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«Реал» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)

вчера, 04:20
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«Реал» только в случае победы может гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Сумеет ли «Боруссия» оказать достойное сопротивление «сливочным»?

Ставки букмекеров

БК Фонбет предлагает следующие коэффициенты на этот поединок:

  • Победа «Реала» — 1,80
  • Ничья – 3,90
  • Победа «Боруссии» М – 5,25

Букмекеры ожидают голевую феерию, поэтому тотал в этой игре выставили на отметку 3,5. На больше коэффициент равен 2,50, а на меньше — 1,66.

Форма команд

«Реал» продолжает удивлять своими результатами в этом сезоне. Если многие гранды в этом году проваливаются на каком-то одном фронте, то подопечные Зинедина Зидана продолжают неудачно выступать в Примере и Лиге чемпионов одновременно. Правда, еще есть неплохие шансы реабилитироваться. Для этого необходимо справиться с «Боруссией» в домашнем поединке.

«Боруссия» в последних встречах играет очень результативно. На текущий момент команда является лидером своей группы в Лиге чемпионов, но в случае поражения в игре с «Реалом» и победы «Интера» над «Шахтёром» команда сможет отправиться только в Лигу Европы, а не в плей-офф ЛЧ. «Боруссия» в Бундеслиге занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • Между собой команды встречались пять раз в истории. Три ничьи и по одной победе на счету каждой из команд
  • «Реал» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей
  • «Боруссия» победила в 6 из 10 последних выездных поединков

Прогноз

Тяжелый матч для «Реала». Команда с большими трудностями действует в последних встречах, но уже заметна динамика. Нужно только немного поработать над результативностью. Ожидаем, что команда сумеет сломить сопротивление «Боруссии», которая уже слишком много мячей пропустила в последних поединках.

Играем победу «Реала» с коэффициентом 1,80 в букмекерской конторе Фонбет.

С прогнозом на матч «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.765.41
BetCity 1.72 3.80 5.30
Fonbet 1.70 3.70 5.30
Мелбет 1.73 3.80 5.70
GGBet 1.72 3.85 5.15
Лига ставок 1.71 3.75 5.00
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Mangur
Mangur
вчера в 04:23
Реал будет стремится оправдаться за неудачи. Реально претендентом на победу
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