«Реал» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (09.05.2021)

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вчера, 14:49

«Реал» сыграет против «Севильи» в рамках одного из самых ожидаемых матчей тура чемпионата Испании. Этот поединок запланирован на 9 мая 2021 года. В нынешнем сезоне у мадридского клуба есть неплохие шансы на титул, но для этого нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей. Даже если «Барселона» выиграет все оставшиеся поединки, при удачном раскладе «Реал» все равно будет на первом месте за счет дополнительных показателей. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Реал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу «Севильи» по коэффициенту 3.75 и на ничейный исход по коэффициенту 3.70.

Форма команд

«Реал» набрал 74 пункта. Команда выиграла 22 поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. В активе этого клуба 58 забитых и 24 пропущенных. В последних играх «Реал» хорош, за исключением еврокубкового матча против «Челси», где «королевский клуб» оказался слабее. «Реал» может стать чемпионом Испании и скрасить неудачный сезон титулом, но для этого нужно побеждать не только опасную и дерзкую «Севилью», но и всех остальных в оставшихся турах.

«Севилья» проводит фантастический сезон. Команда набрала 70 пунктов и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «нервионцев» 22 победы, четыре ничьих и восемь поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 27 мячей. В последних матчах «нервионцы» смотрятся очень достойно, но, как и «Реал», они уступили в одном из важных поединков. «Севилья», как и «Реал» с «Барселоной» и «Атлетико», все еще имеет шансы на титул, но они меньше, чем у остальных претендентов.

Информация для ставок

«Севилья» выиграла четыре матча из последних пяти

У «Севильи» девять забитых голов в пяти последних матчах

«Реал» потерпел одно поражение в пяти последних играх во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничейный исход или победу «Севильи» по коэффициенту 1.79. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 1.75. У «Реала» будут отсутствовать основные защитники, поэтому стоит ожидать от «сливочных» пропущенного гола.