Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Реал» Сосьедад — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.02.2023)

сегодня, 10:30
Сельта

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.813.555.28
Лига Ставок 1.84 3.45 4.90
1XBET 1.85 3.62 5.00

Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Реал» Сосьедад имел несколько неудачных поединков за последнее время, но в последнем туре вновь добился победы и продолжает удерживать третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала уже 42 очка и на четыре пункта опережает ближайшего соперника, поэтому терять очки в игре «Сельтой» было бы крайне нежелательно. В прошлом туре «Реал» Сосьедад выиграл на выезде у «Эспаньола» (3:2), а ранее неожиданно уступил «Вальядолиду» (0:1).

«Сельта» играет с переменным успехом в чемпионате Испании и за весь сезона смогла набрать 23 балла. Это позволяет ей занимать 14 место в турнирной таблице и больше беспокоиться о зоне вылета, нежели о попадании в еврокубки. Даже ничья в предстоящей встрече будет успехом для гостей, а в прошлом туре они уступили «Атлетико» (0:1), играя в большинстве половину финальные 20 минут поединка.

Информация для ставок

  • «Реал» Сосьедад выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Сельта» забивала в восьми из десяти последних поединках
  • «Реал» Сосьедад выиграл восемь из десяти матчей с «Сельтой» при двух поражениях

Прогноз

Хозяева играют более уверенно и стабильно, чем «Сельта», поэтому вряд ли допустят еще одну осечку за столь короткий промежуток времени. Предлагаем сделать ставку на победу «Реала» Сосьедад по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.62 2.43 1.28 3.92
Лига Ставок 2.07 1.73 1.59 2.32
1XBET 1.64 2.46
Все комментарии
Neuron0037
Neuron0037
сегодня в 10:52
Победа хозяев и обе команды забьют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 