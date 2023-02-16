«Реал» Сосьедад — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.02.2023)

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сегодня, 10:30

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Реал» Сосьедад имел несколько неудачных поединков за последнее время, но в последнем туре вновь добился победы и продолжает удерживать третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала уже 42 очка и на четыре пункта опережает ближайшего соперника, поэтому терять очки в игре «Сельтой» было бы крайне нежелательно. В прошлом туре «Реал» Сосьедад выиграл на выезде у «Эспаньола» (3:2), а ранее неожиданно уступил «Вальядолиду» (0:1).

«Сельта» играет с переменным успехом в чемпионате Испании и за весь сезона смогла набрать 23 балла. Это позволяет ей занимать 14 место в турнирной таблице и больше беспокоиться о зоне вылета, нежели о попадании в еврокубки. Даже ничья в предстоящей встрече будет успехом для гостей, а в прошлом туре они уступили «Атлетико» (0:1), играя в большинстве половину финальные 20 минут поединка.

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сельта» забивала в восьми из десяти последних поединках

«Реал» Сосьедад выиграл восемь из десяти матчей с «Сельтой» при двух поражениях

Прогноз

Хозяева играют более уверенно и стабильно, чем «Сельта», поэтому вряд ли допустят еще одну осечку за столь короткий промежуток времени. Предлагаем сделать ставку на победу «Реала» Сосьедад по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.