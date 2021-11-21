«Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (21.11.2021)

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21 ноября 2021, 16:28

«Реал Сосьедад» сыграет против «Валенсии» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния, по мнению букмекеров, является «Реал Сосьедад». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа гостей в 4.80.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.

Форма команд

«Реал Сосьедад» расположился на первой строчке в турнирной таблице Примеры. Клуб набрал 28 баллов. В нынешнем сезоне у команды восемь побед, четыре ничейных результата и одно поражение. «Реал Сосьедад» забил 19 голов и пропустил десять раз. В последних поединках у «Сосьедада» была победа над «Осасуной», а также ничья с «Атлетиком» из Бильбао и три очка в игре с «Сельтой».

«Валенсия» расположилась в этом сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 17 пунктов. Клуб выиграл четыре матча, пять раз играл вничью и проиграл в четырех встречах. У «Лос-Чес» 21 забитый и 20 пропущенных голов в Примере. В последних играх «летучие мыши» не смогли обыграть «Атлетико» из Мадрида, победили «Вильярреал» и проиграли «Бетису».

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла один матч из последних пяти

«Реал Сосьедад» не проигрывает 16 игр кряду

У «Валенсии» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что обе команды забьют. На такое событие предлагается коэффициент 1.90. Стоит ожидать открытый и атакующий футбол, которым в нынешнем сезоне так славится «Реал Сосьедад». Именно этот клуб является фаворитом грядущего противостояния.