«Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (21.11.2021)

«Реал Сосьедад» сыграет против «Валенсии» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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0 : 0
завершен
21 ноября 2021, 23:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния, по мнению букмекеров, является «Реал Сосьедад». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа гостей в 4.80.
Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.
Форма команд
«Реал Сосьедад» расположился на первой строчке в турнирной таблице Примеры. Клуб набрал 28 баллов. В нынешнем сезоне у команды восемь побед, четыре ничейных результата и одно поражение. «Реал Сосьедад» забил 19 голов и пропустил десять раз. В последних поединках у «Сосьедада» была победа над «Осасуной», а также ничья с «Атлетиком» из Бильбао и три очка в игре с «Сельтой».
«Валенсия» расположилась в этом сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе команды 17 пунктов. Клуб выиграл четыре матча, пять раз играл вничью и проиграл в четырех встречах. У «Лос-Чес» 21 забитый и 20 пропущенных голов в Примере. В последних играх «летучие мыши» не смогли обыграть «Атлетико» из Мадрида, победили «Вильярреал» и проиграли «Бетису».
Информация для ставок
- «Валенсия» выиграла один матч из последних пяти
- «Реал Сосьедад» не проигрывает 16 игр кряду
- У «Валенсии» шесть забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на то, что обе команды забьют. На такое событие предлагается коэффициент 1.90. Стоит ожидать открытый и атакующий футбол, которым в нынешнем сезоне так славится «Реал Сосьедад». Именно этот клуб является фаворитом грядущего противостояния.