«Реджина» — «Лечче»: прогноз на матч Серии В (16.01.2021)

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16 января 2021, 10:49

16 января «Реджина» принимает на своем поле неуступчивый «Лечче».

Ставки букмекеров

Букмекеры видят фаворитом этого противостояния «Лечче», на его победу рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2,15. Победу «Реджины» оценили в 3,30, а ничью — в 3,50. «Лечче» превосходит своего оппонента, но это не значит, что «Реджина» просто так отдаст свои очки.

Форма команд

«Реджина» крайне неуверенно начала свой сезон. Команда набрала 17 очков в 17 матчах и находится на 14-м месте. Если сейчас все не исправить, у клуба есть все шансы опуститься на дно турнирной таблицы. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 1:2.

«Лечче» демонстрирует неплохой футбол, команда добралась до шестой позиции и имеет 26 очков в активе. В случае победы, у «Лечче» есть хорошие шансы выйти на четвертое место, на котором сейчас находится СПАЛ . Свой последний поединок команда свела вничью, он закончился со счетом 0:0.

Информация для ставок

● «Лечче» забивает и пропускает в 13 из последних 15 матчей

● Лидером итальянской Серии В по забитым мячам является «Лечче» — 31 гол

● В последних пяти матчах «Реджина» забила пять мячей

Прогноз

В очередном туре итальянской Серии В встречаются одна из самых забиваемых и одна из самых пропускающих команд чемпионата. Букмекеры советуют сделать ставку на то, что обе забьют с коэффициентом 1,72 и тотал голов больше 1,5 с коэффициентом 2,75.