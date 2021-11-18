«Ренн» — «Монпелье». Прогноз на матч французской Лиги 1 (20.11.2021)

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18 ноября 2021, 15:16

«Ренн» в очередном туре чемпионата Франции сыграет дома против «Монпелье». Вашему вниманию обзор ставок букмекерских контор и прогноз на матч, который состоится 20 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают «Ренн». Компания Фонбет предлагает разместить ставки на победу хозяев по коэффициенту 1.59. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.54, а вероятность победы «Монпелье» оценивается в 6.00.

Аналитики также считают, что команды покажут результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Ставки ТБ (2,5) можно сделать по котировке 1,66, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Ренн» ушел на паузу с серией из 10 игр без поражений во всех турнирах. Команде удалось оформить восемь побед и две ничьи, которые случились в матчах Лиги 1 против «Труа» (2:2) и «Бордо» (1:1). В предыдущем туре чемпионата «Ренн» не ощутил достойного сопротивления от «Лиона» (4:1) на домашней арене, а в Лиге конференций УЕФА команда с минимальным преимуществом одолела «Муру» (1:0).

«Монпелье» тоже отлично провел последние матчи французской Лиги 1. «Паладинам» удалось набрать 9 из 12 возможных очков за четыре прошлых тура и подняться на шестое место в общем зачете. Единственную осечку в данной серии игроки «Монпелье» допустили в гостевой встрече с «Монако» (3:1), а обыграть им удалось «Ланс» (1:0), «Нант» (2:0) и «Ниццу» (1:0).

Информация для ставок

«Ренн» побеждал в пяти прошлых домашних матчах Лиги 1

В 5 из 6 последних матчей «Монпелье» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)

«Ренн» побеждал и не пропускал голы в 4 из 5 последних матчей на своем поле во всех турнирах

Прогноз

«Ренн» великолепно провел последние игры на домашней арене, одержав пять побед кряду с одним пропущенным голом. «Монпелье» уступал в двух предыдущих поединках на стадионе грядущего соперника. Учитывая вышесказанное, рекомендуем ставку на победу «Ренна» по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Фонбет.