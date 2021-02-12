«Реймс» — «Ланс». Прогноз на матч чемпионата Франции (13.02.2021)

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сегодня, 03:17

В рамках 25-го тура Лиги 1 «Реймс» сыграет с «Лансом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Лансу». Поставить на победу гостей компания Мелбет предлагает по коэффициенту 2.60. Взять победу «Реймса» можно за 3.13, ничья идет с котировкой 3.20.

Согласно линии, которую выставил букмекер, игра получится «низовой». Поставить на тотал меньше 2,5 мячей можно по коэффициенту 1.65, больше – 2.45.

Форма команд

«Реймс» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. В 24 турах команда одержала семь побед и семь раз сыграла вничью, что принесло ей 28 очков в копилку. 6 февраля «Реймс» потерпел 10-е поражение в турнире, уступив в гостях «Лорьяну» (0:1). Продолжились неудачи команды в кубковых соревнованиях, где она проиграла «Валансьену» (3:4) на домашней арене и досрочно завершила выступления в Кубке Франции.

«Ланс» вплотную подобрался к зоне еврокубков. «Красно-желтые» занимают шестую позицию в турнирной таблице, отставая от пятой строчки на два зачетных пункта. Два последних матча в Лиге 1 «Ланс» свел к ничейным результатам, которые были зафиксированы в поединках с «Марселем» (2:2) и «Ренном» (0:0). Среди уходящей недели «Ланс» провел успешный матч на стадии 1/32 финала Кубка Франции, в котором он победил в гостях «Нант» (4:2).

В текущем розыгрыше Лиги 1 соперники первый раз сыграли в четвертом туре. Встреча на стадионе «Ланса» завершилась вничью (4:4).

Информация для ставок

«Реймс» не уступал соперникам в шести последних матчах Лиги 1 на своем поле

«Ланс» не проигрывал в трех предыдущих гостевых поединках чемпионата

В трех из четырех прошлых очных встреч соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

«Реймс» и «Ланс» на данном отрезке сезона решают разные задачи. Хозяева стремятся отдалиться от зоны вылета, а гости претендуют на место в ТОП-5.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да», которая стабильно проходит в гостевых играх «Ланса». Такой исход в БК Мелбет доступен с коэффициентом 1.95.