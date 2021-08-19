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«Ризеспор» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз на матч чемпионата Турции (21.08.2021)

вчера, 11:39

21 августа в чемпионате Турции сыграют «Ризеспор» и «Фатих Карагюмрюк».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерского сервиса Бетсити не выделяют фаворита в этом поединке. Поставить на победу «Ризеспора» можно по коэффициенту 2.71, ничья – 3.15, а победа «Карагюмрюка» идет по котировке 2.75.

Букмекер также небольшое предпочтение отдает результативному формату матча. Исход ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.04.

Форма команд

В стартовом туре чемпионата Турции «Ризеспор» отправился в гости к «Бешикташу». На поле действующего чемпиона страны команда потерпела крупное поражение со счетом 0:3.

Отметим, что в минувшем розыгрыше чемпионата «Ризеспор» показал посредственные результаты, заняв итоговое 13-е место в турнирной таблице.

«Карагюмрюк», который недавно подписал экс-игрока ЦСКА, успешно начал новый сезон. В первой игре сезона команда принимала дома «Газиантеп», который удалось победить в результативном противостоянии (3:2).

На финише прошлого розыгрыша чемпионата «Карагюмрюк» одержал три победы кряду, но эти успехи не позволили команде примкнуть к топ-5 – итоговое восьмое место.

Информация для ставок

• «Ризеспор» проиграл 3 последних домашних матча в чемпионате Турции
• В 3 из 4 прошлых гостевых матчей «Карагюмрюка» сыграла ставка ОБЗ
• В 6 предыдущих поединках «Карагюмрюка» в чемпионате забивалось минимум три гола

Прогноз на матч

Предлагаем рассмотреть исход «обе забьют – да», который в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.81 1.63 2.36
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shlomo
shlomo
вчера в 18:55
Много голов будет в матче...
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