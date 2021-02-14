«Рома» — «Удинезе. Прогноз на матч Серии А (14.02.2021)

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сегодня, 00:23

В 22 туре чемпионата Италии «Удинезе» приедет в гости к «Роме». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 14 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.71. В случае победы «Удинезе» зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать за 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.72.

Форма команд

«Удинезе» прервал свою серию без побед, которая длилась девять матчей. Команда не проигрывает уже четыре матча и в игре коллектива отчетливо заметен прогресс. «Удинезе» забивает 11-е место, имея в активе 24 очка. Последними играми клуба стали победы над «Вероной» (2:0) и «Специей» (1:0).

«Рома», несмотря на четвертое место в турнирной таблице, играет очень нестабильно. Одной из причин этого может быть и непростая обстановка в клубе, вызванная негативным отношением болельщиков к руководству. Тем не менее перед клубом стоит цель – попадание в Лигу Чемпионов. В прошлом туре «Рома» уступила на выезде «Ювентусу» (2:0), а немного ранее обыграла дома «Верону» (3:1).

Информация для ставок

· Последние четыре домашних матча «Ромы» завершились исходом ТБ 2.5.

· «Удинезе» забивает на выезде семь матчей подряд.

· Шесть матчей между командами завершились ставкой «обе забьют — нет».

· Последние четыре матча «Удинезе» завершились исходом ТМ 2.5.

Прогноз

«Рома» должна собраться на данный поединок и подтвердить свои амбиции на место в первой четверке по окончанию сезона в Серии А. У команды есть всё, чтобы взять три очка в этом поединке. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.71.