«Ротерхэм» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.03.2021)

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вчера, 23:18

«Ротерхэм» играет против «Уотфорда» в рамках 37-го тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 16 марта 2021 года. Гости очень хотят вернуться в АПЛ и делают для этого всё. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру в Англии.

Ставки букмекеров

«Уотфорд» — фаворит матча, на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 1.80. Также букмекеры рекомендуют поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Ротерхэма» по коэффициенту 4.70.

Форма команд

«Ротерхэм» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице. Клуб является одним из аутсайдеров нынешнего сезона Чемпионшипа. В активе у команды 32 пункта. Всего «Ротерхэм» выиграл девять поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 18 матчах. Команда забила 35 мячей и пропустила 43 гола. Последние поединки с участием «Ротерхэма» — это катастрофа, клуб не знает, что делать, только в крайнем матче команда смогла прервать ужасную серию.

«Уотфорд» является одним из фаворитов на попадание в АПЛ по итогам нынешнего сезона. Команда набрала 69 пунктов. Клуб находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе у команды 20 побед, девять ничьих и семь поражений. Также команда забила 48 мячей и пропустила 25 голов. Несмотря на то, что «Уотфорд» имеет полное право попасть в АПЛ со второй строчки, на пятки клубу наступает «Суонси», у которого такое же количество очков, но у «Суонси» хуже дополнительные показатели. В последних матчах «шмели» показали достойную игру и лишь раз потеряли очки.

Информация для ставок

У «Уотфорда» одно поражение в последних пяти матчах

«Ротерхэм» проиграл в четырех матчах из последних пяти

«Уотфорд» забил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на то, что «Ротерхэм» выиграет хотя бы один тайм по коэффициенту 2.75. Также стоит присмотреться к ставке на то, что в обоих таймах будет меньше 1,5 гола по коэффициенту 2.16.