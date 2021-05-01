«Рух» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (02.05.2021)

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вчера, 21:40

В 24-м туре чемпионата Украины «Александрия» на выезде сыграет с «Рухом». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры не выделяют, но все же чуть больше шансов на успех по котировкам именно у хозяев поя. Поставить на победу «Руха» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

Несколько дней назад «Рух» расписал мировую со «Львовом» в дерби, а неделей ранее уверенно обыграл «Мариуполь» на выезде (3:0), продемонстрировав достаточно содержательный футбол. Команда все еще находится на опасном расстоянии от зоны вылета, поэтому расслабляться в финальных турах точно не будет.

«Александрия» находится в середине таблицы и лишена задач на остаток сезона. Казалось, вылет из полуфинала Кубка Украины должен был нанести удар по команде, но она собралась и сенсационно обыграла дома «Шахтер» (2:0). Выездные поединки даются «Александрии» тяжело, в 2021 году была добыта всего одна победа на выезде.

Информация для ставок

• «Рух» не проигрывает дома четыре матча подряд

• Серия без побед «Александрии» на выезде насчитывает шесть матчей

• Игра первого круга закончилась со счетом 0:0

• «Александрия» забивает минимум один гол в последних пяти матчах

Прогноз

«Рух» играет дома, поэтому будет более мотивирован брать очки. Рекомендуем сделать ставку на «Рух» с форой 0 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.