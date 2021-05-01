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«Рух» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (02.05.2021)

вчера, 21:40

В 24-м туре чемпионата Украины «Александрия» на выезде сыграет с «Рухом». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.703.07
Лига Ставок 2.30 3.30 3.10
Мелбет 2.29 3.53 3.01
1XBET 2.33 3.40 3.04

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры не выделяют, но все же чуть больше шансов на успех по котировкам именно у хозяев поя. Поставить на победу «Руха» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

Несколько дней назад «Рух» расписал мировую со «Львовом» в дерби, а неделей ранее уверенно обыграл «Мариуполь» на выезде (3:0), продемонстрировав достаточно содержательный футбол. Команда все еще находится на опасном расстоянии от зоны вылета, поэтому расслабляться в финальных турах точно не будет.

«Александрия» находится в середине таблицы и лишена задач на остаток сезона. Казалось, вылет из полуфинала Кубка Украины должен был нанести удар по команде, но она собралась и сенсационно обыграла дома «Шахтер» (2:0). Выездные поединки даются «Александрии» тяжело, в 2021 году была добыта всего одна победа на выезде.

Информация для ставок

• «Рух» не проигрывает дома четыре матча подряд
• Серия без побед «Александрии» на выезде насчитывает шесть матчей
• Игра первого круга закончилась со счетом 0:0
• «Александрия» забивает минимум один гол в последних пяти матчах

Прогноз

«Рух» играет дома, поэтому будет более мотивирован брать очки. Рекомендуем сделать ставку на «Рух» с форой 0 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.43 1.92 1.90 1.50 2.59
Лига Ставок 2.36 1.55 1.72 2.05
1XBET 2.80 1.40 1.50 2.60 1.53 2.40
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