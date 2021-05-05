«Рух» — «Олимпик». Прогноз на матч УПЛ (06.05.2021)

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вчера, 16:35

В 25-м туре чемпионата Украины львовский «Рух» проведет поединок с борющимся за выживание донецким «Олимпиком».

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры не выделяют, но чуть больше склоняются именно на сторону «Руха». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.04 на победу «Олимпика», остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.42, а взять победу хозяев можно по 2.32.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.07. Низовой исход матча стоит 1.74. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Рух» со спокойной душой подходит к матчу с раненным соперником, так как в прошлом туре, благодаря победе над «Александрией» (2:1), решили главную задачу – остались среди элиты украинского футбола. Еще туром ранее расписали мировую с набравшим ход «Львовом» (1:1).

«Олимпик», находясь в ужасной игровой форме, продолжает борьбу за выживание. Дабы встряхнуть команду перед решающими поединками сезона, президент клуба решил сменить тренера и вернуть в команду коуча, с которым связан лучший период в истории «Олимпика» — Романа Санжара. Сможет ли он сразу дать результат – большой вопрос, но, скорее всего, в этой игре мы увидим совсем другой «Олимпик», который точно не отдаст три очка без борьбы.

Информация для ставок

• «Рух» не проигрывает пять матчей подряд

• Серия без побед «Олимпика» на выезде насчитывает девять матчей

• Игра первого круга закончилась со счетом (3:1) в пользу донецкой команды

• «Олимпик» пропускал минимум два гола на выезде в последних шести матчах из семи

Прогноз

«Олимпик» под руководством нового тренера, возможно, получит глоток свежего воздуха, поэтому может рассчитывать на спасительные балы в игре с решившим свои задачи соперником. Рекомендуем сделать ставку на 2Х по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.