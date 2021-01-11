«Сабадель» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (11.01.2021)

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11 января 2021, 15:45

«Сабадель» принимает «Луго» в рамках очередного тура Сегунды. Удастся ли гостям зацепиться за очки или хозяева одержат уверенную победу?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие котировки на эту игру. С фаворитом аналитики БК определиться не могут. Ставку на победу «Сабаделя» можно сделать за 3,05, ничья доступна за 2,78, а триумф команды гостей можно взять за 2,76.

Тотал в этой игре установлен на довольно необычной отметке 1,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,62, а меньше — за 2,45.

Форма команд

«Сабадель» абсолютно заслуженно идет в зоне вылета. Команда находится на 19-й позиции в Сегунде. Но уже четыре поединка не проигрывает и сумела заметно улучшить свои перспективы на сохранение в классе. «Сабадель» делает ставку на оборонительную игру. Команда пропустила всего лишь 25 мячей, что для аутсайдера неплохой показатель. Забить клуб смог 18 голов.

«Луго» постепенно опускается всё ниже в турнирной таблице. Не хватает команде умения качественно действовать в позиционной атаке, когда клуб уступает в счете. Взглянув на статистику забитых и пропущенных мячей команды, становится очевидно, что один гол практически всегда решает исход встречи – 18 пропущенных мячей и столько же забитых. В прошлом туре «Луго» сыграл вничью со «Спортингом» из Хихона.

Информация для ставок

· «Сабадель» дома выиграл два из 10 последних домашних матчей

· «Луго» уступил в четырех из 10 последних выездных матчей

· «Сабадель» выиграл три из четырех последних встреч команд между собой

Прогноз

Поддержим гостей в этой встрече. Они показывают более качественный футбол, а «Сабадель» лучше играет в гостях, чем на домашней арене. Чтобы снизить риск, подстрахуем свой выбор нулевой форой. В букмекерской конторе Мелбет такой исход можно сыграть за 1,88.