«Сабадель» — «Логроньес». Прогноз на матч Сегунды

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вчера, 17:17

«Сабадель» 1 февраля 2021 года принимает на своем стадионе «Логроньес». Матч пройдет в рамках очередного тура испанской Сегунды. Оба клуба находятся не в лучшей форме, тем интереснее будет смотреть этот поединок. Сегунда не менее интересна, чем Примера. Букмекеры представили свои котировки на грядущую встречу в Испании.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок. В этом матче может победить «Сабадель», на триумф этого клуба принимают ставки за коэффициент 2.45. Ничейный исход оценивают в 2.65. Победа «Логроньеса» также не станет сенсацией, на нее можно сделать ставку с коэффициентом 3.75.

Форма команд

Свой предыдущий поединок «Сабадель», как и «Логроньес», провел 24 января 2021 года. Этот матч завершился вничью со счетом 2:2. Команда не смогла победить «Альмерию». Сейчас «Сабадель» находится на 19-й строчке в таблице и имеет в активе 21 очко. В случае поражения, ситуация может сильно ухудшиться, ведь команда закрепится в нижней части таблицы, выбраться из которой будет очень сложно.

«Логроньес» провел свой последний матч против «Реала Овьедо», он завершился нулевой ничьей. Сейчас клуб находится на 14-й строчке в таблице и имеет 28 пунктов в активе. «Логроньес» — это клуб из небольшого города Логроньо, команда не хватает звезд с неба и просто хочет спокойно закрепиться в середине турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Сабадель» не выиграл ни одного матча из пяти последних

«Логроньес» выиграл один матч из пяти последних встреч в Сегунде

В последних пяти матчах «Сабадель» забил и пропустил четыре мяча

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 2.15. Также можно поставить на гол только «Сабаделя» в первом тайме — 2.20. Это не самые забивные команды, но они могут играть в атаку и иногда делают это очень неплохо. «Сабадель» хочет прерывать серию ничейных результатов и добыть первую за пять матчей победу.