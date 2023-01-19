«Салернитана» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (21.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф хозяев можно за 10, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.6.
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завтра, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.6.
Форма команд
«Салернитана» пропустила слишком много в последнем матче с «Аталантой» (2:8) и это может негативно повлиять на команду. Сейчас она занимает 16 место с 18 баллами и опережает соперника из зоны вылета на девять пунктов, но тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения. Еще одним матчем за последнее время для «Салернитаны» стала ничья с «Торино» (1:1).
«Наполи» находится в потрясающей форме и все увеличивает отрыв от своих прямых конкурентов в борьбе за золотые медали. Сейчас подопечные Спалетти как никогда близки к чемпионству, ведь опережают ближайшего соперника уже на девять очков. В последнем туре «Наполи» на своем поле разгромил «Ювентус» (5:1), а в кубке Италии в серии пенальти уступил «Кремонезе» (2:3), но вряд ли это стало трагедией для неаполитанцев.
Информация для ставок
- «Наполи» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Салернитана» не может одержать победу уже восемь поединков подряд
- «Наполи» выиграл у «Салернитаны» четыре последних матча
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Наполи» борется за чемпионство, начиная с самого старта сезона, и терять очки в матче с командой, которая ниже уровнем по классу не может. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Наполи» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.