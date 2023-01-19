«Салернитана» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (21.01.2023)

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вчера, 22:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф хозяев можно за 10, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.6.

Форма команд

«Салернитана» пропустила слишком много в последнем матче с «Аталантой» (2:8) и это может негативно повлиять на команду. Сейчас она занимает 16 место с 18 баллами и опережает соперника из зоны вылета на девять пунктов, но тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения. Еще одним матчем за последнее время для «Салернитаны» стала ничья с «Торино» (1:1).

«Наполи» находится в потрясающей форме и все увеличивает отрыв от своих прямых конкурентов в борьбе за золотые медали. Сейчас подопечные Спалетти как никогда близки к чемпионству, ведь опережают ближайшего соперника уже на девять очков. В последнем туре «Наполи» на своем поле разгромил «Ювентус» (5:1), а в кубке Италии в серии пенальти уступил «Кремонезе» (2:3), но вряд ли это стало трагедией для неаполитанцев.

Информация для ставок

«Наполи» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Салернитана» не может одержать победу уже восемь поединков подряд

«Наполи» выиграл у «Салернитаны» четыре последних матча

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» борется за чемпионство, начиная с самого старта сезона, и терять очки в матче с командой, которая ниже уровнем по классу не может. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Наполи» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.