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«Салернитана» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (21.01.2023)

вчера, 22:58
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф хозяев можно за 10, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle10.155.941.32

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.6.

Форма команд

«Салернитана» пропустила слишком много в последнем матче с «Аталантой» (2:8) и это может негативно повлиять на команду. Сейчас она занимает 16 место с 18 баллами и опережает соперника из зоны вылета на девять пунктов, но тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения. Еще одним матчем за последнее время для «Салернитаны» стала ничья с «Торино» (1:1).

«Наполи» находится в потрясающей форме и все увеличивает отрыв от своих прямых конкурентов в борьбе за золотые медали. Сейчас подопечные Спалетти как никогда близки к чемпионству, ведь опережают ближайшего соперника уже на девять очков. В последнем туре «Наполи» на своем поле разгромил «Ювентус» (5:1), а в кубке Италии в серии пенальти уступил «Кремонезе» (2:3), но вряд ли это стало трагедией для неаполитанцев.

Информация для ставок

  • «Наполи» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Салернитана» не может одержать победу уже восемь поединков подряд
  • «Наполи» выиграл у «Салернитаны» четыре последних матча
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» борется за чемпионство, начиная с самого старта сезона, и терять очки в матче с командой, которая ниже уровнем по классу не может. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Наполи» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.37 1.24 2.54 1.57 2.02 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:54
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче. Удачи
Гость
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