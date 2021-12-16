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«Сампдория» — «Торино». Прогноз на матч Кубка Италии (16.12.2021)

16 декабря 2021, 11:12

Поединок двух представителей Серии А состоится на стадии 1/16 финала Кубка Италии. «Сампдория» на своем поле сразится с «Торино». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Кубок 2021/2022
Сампдория
Торино
2 : 1
завершен
16 декабря 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.552.77
Фонбет 3.05 3.60 2.25
Мелбет 2.97 3.22 2.23
1XBET 2.88 3.42 2.23
BetBoom 3.32 3.32 2.21

Ставки букмекеров

Загрузить на «Торино» предлагают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.75. В случае победы «Сампдории» зайдет приятный коэффициент 2.46. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Форма команд

«Сампдория» без проблем в крайнем матче обыграла в дерби «Дженоа» (3:1), а туром ранее уступила «Лацио» (1:3). Такие результаты позволили команде закрепиться на четырнадцатом месте в турнирной таблице. В данный этап Кубка коллектив попал благодаря волевой победе над «Алессандрией» (3:2).

«Торино» в 1/32 финала благодаря победе в серии пенальти прошел скромный «Кремонезе». В чемпионате дела обстоят неплохо, в последних турах футболисты завоевали четыре очка благодаря победе над «Болоньей» (2:1) и ничьей с «Кальяри» (1:1).

Информация для ставок

• «Сампдория» одержала три победы и потерпела пять поражений в крайних восьми встречах
• «Торино» проиграл лишь раз в последних пяти играх
• Минувший очный поединок состоялся в октябре и завершился победой «Торино» (3:0)
• Пять из шести крайних матчей «Сампдории» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Перед нами середняки итальянского чемпионата, каждый из которых преследует свои цели в Кубке страны. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.42 2.00 1.87 1.56 2.52
Мелбет 2.05 1.72
1XBET 1.75 2.20
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shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 11:16
Обе команды забьют в этом матче
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