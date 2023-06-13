Сан-Марино – Казахстан. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 17:55

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.12. В случае победы Сан-Марино зайдет невероятный коэффициент 36. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.6

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 по ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Форма команд

Сборная Сан-Марино улучшила игру в обороне, но большего, чем менее крупные поражения, добиться ей пока не удается. Коллектив не претендует ни на что, кроме игры в футбол против интересных и сильных сборных, которая дарит эмоции немногочисленным болельщиками этого маленького государства. Два последних матча Сан-Марино завершились поражениями от Словении и Северной Ирландии с одинаковым счетом (0:2).

Сборная Казахстана подарила настоящую сенсацию себе и болельщикам в прошлом туре, обыграв Данию (3:2), уступая в два мяча походу матча. Это должно дать невероятный эмоциональный толчков коллективу, и он выйдет заряженным побеждать даже со скромным Сан-Марино. Гостям очень важна эта победа, ведь они рассчитывают вернуться в гонку за выход из группы. Еще в одном поединке Казахстан уступил Словении (0:2).

Информация для ставок

Команда Сан-Марино проиграла восемь из десяти последних поединков при двух ничьих

Сборная Казахстана выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Казахстан выиграл два последних поединка у Сан-Марино с разницей мячей (7:1)

Прогноз

Сборная Казахстана приехала побеждать и только чудо может помешать ей увезти три очка в этот футбольный вечер. Сделать ставку на победу гостей с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.