«Сантос» — «Ред Булл Брагантино». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.11.2021)

«Сантос» встретится с «Брагантино» в рамках 31-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.
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2 : 0
завершен
11 ноября 2021, 01:00
четверг
Ставки букмекеров
В этом поединке можно сделать ставку на победу «Сантоса» по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Брагантино» в 2.90.
Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Сантос» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 35 пунктов. В последних матчах клуб выглядит не лучшим образом, «Сантос» уступил «Палмейрасу», но смог выиграть у «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе».
«Брагантино» идет в этом сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе бразильского коллектива 49 баллов. В последних матчах бразильская команда уступила «Атлетико Паранаэнсе», а также проиграла «Куябе» и выиграла у «Спорт Ресифи».
Информация для ставок
- «Брагантино» проиграл два матча из последних пяти
- «Сантос» выиграл два матча из последних пяти
- У «Брагантино» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.90. В ничью в матче не верится, так как оба коллектива играют неплохо и нацелены только на победу.