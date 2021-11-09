«Сантос» — «Ред Булл Брагантино». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.11.2021)

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09 ноября 2021, 16:19

«Сантос» встретится с «Брагантино» в рамках 31-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Сантоса» по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Брагантино» в 2.90.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сантос» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 35 пунктов. В последних матчах клуб выглядит не лучшим образом, «Сантос» уступил «Палмейрасу», но смог выиграть у «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе».

«Брагантино» идет в этом сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе бразильского коллектива 49 баллов. В последних матчах бразильская команда уступила «Атлетико Паранаэнсе», а также проиграла «Куябе» и выиграла у «Спорт Ресифи».

Информация для ставок

«Брагантино» проиграл два матча из последних пяти

«Сантос» выиграл два матча из последних пяти

У «Брагантино» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.90. В ничью в матче не верится, так как оба коллектива играют неплохо и нацелены только на победу.