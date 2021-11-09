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«Сантос» — «Ред Булл Брагантино». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.11.2021)

09 ноября 2021, 16:19

«Сантос» встретится с «Брагантино» в рамках 31-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Бразилия. Серия А 2021
Сантос
Ред Булл Брагантино
2 : 0
завершен
11 ноября 2021, 01:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Сантоса» по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Брагантино» в 2.90.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сантос» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 35 пунктов. В последних матчах клуб выглядит не лучшим образом, «Сантос» уступил «Палмейрасу», но смог выиграть у «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе».

«Брагантино» идет в этом сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе бразильского коллектива 49 баллов. В последних матчах бразильская команда уступила «Атлетико Паранаэнсе», а также проиграла «Куябе» и выиграла у «Спорт Ресифи».

Информация для ставок

  • «Брагантино» проиграл два матча из последних пяти
  • «Сантос» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Брагантино» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 2.90. В ничью в матче не верится, так как оба коллектива играют неплохо и нацелены только на победу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.69 1.67 2.28
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Все комментарии
Gahi
Gahi
09 ноября в 22:07
Победа гостей или ничья в этом матче. Удачи
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09 ноября в 20:54
С большой вероятностью матч закончится в ничью.
hpq6t4ay9jvc
hpq6t4ay9jvc
09 ноября в 19:53
Голов много не будет.
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j25w9emqcf9j
09 ноября в 17:49
Тотал меньше 2.5 сыграет.
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09 ноября в 16:49
Футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу) одержит победу.
37hu7rq39zzu
37hu7rq39zzu
09 ноября в 16:48
Футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу) выиграет матч.
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