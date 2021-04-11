«Сарагоса» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

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вчера, 13:59

11 апреля 2021 года «Сарагоса» сыграет против «Альмерии». Этот поединок состоится в рамках очередного тура Сегунды. В нынешнем сезоне один из клубов выступает на очень хорошем уровне. Испанский футбол хорош даже в Сегунде, здесь есть на что посмотреть практически в каждом поединке, этот матч не является исключением. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Альмерию». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.85 и на победу «Сарагосы» по коэффициенту 3.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сарагоса» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 38 пунктов. У команды десять побед, восемь ничьих и 15 поражений. Клуб забил 27 мячей и пропустил 30 голов. В последних играх «Сарагоса» играет далеко не лучшим образом, но всё же набирает очки. В поединке против «Альмерии» есть шанс продолжить свою серию без поражений, но сделать это будет очень сложно.

«Альмерия» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала 60 пунктов. В активе этого клуба 18 побед, шесть ничьих и девять поражений. Клуб забил 48 мячей и пропустил 29 голов. В последних играх «Альмерия» играет не лучшим образом. Клуб регулярно теряет очки и вместо того, чтобы сражаться за вторую строчку, «Альмерия» может опуститься ниже третьей позиции.

Информация для ставок

«Альмерия» выиграла всего один матч из последних пяти

«Сарагоса» не проигрывает четыре игры кряду

У «Альмерии» в последних пяти играх пропущено четыре гола

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на ничью или победу «Альмерии» по коэффициенту 1.35. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.70.