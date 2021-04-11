«Сарагоса» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

11 апреля 2021 года «Сарагоса» сыграет против «Альмерии». Этот поединок состоится в рамках очередного тура Сегунды. В нынешнем сезоне один из клубов выступает на очень хорошем уровне. Испанский футбол хорош даже в Сегунде, здесь есть на что посмотреть практически в каждом поединке, этот матч не является исключением. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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2 : 1
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Альмерию». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.85 и на победу «Сарагосы» по коэффициенту 3.15.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Сарагоса» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 38 пунктов. У команды десять побед, восемь ничьих и 15 поражений. Клуб забил 27 мячей и пропустил 30 голов. В последних играх «Сарагоса» играет далеко не лучшим образом, но всё же набирает очки. В поединке против «Альмерии» есть шанс продолжить свою серию без поражений, но сделать это будет очень сложно.
«Альмерия» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала 60 пунктов. В активе этого клуба 18 побед, шесть ничьих и девять поражений. Клуб забил 48 мячей и пропустил 29 голов. В последних играх «Альмерия» играет не лучшим образом. Клуб регулярно теряет очки и вместо того, чтобы сражаться за вторую строчку, «Альмерия» может опуститься ниже третьей позиции.
Информация для ставок
- «Альмерия» выиграла всего один матч из последних пяти
- «Сарагоса» не проигрывает четыре игры кряду
- У «Альмерии» в последних пяти играх пропущено четыре гола
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.92. Также можно поставить на ничью или победу «Альмерии» по коэффициенту 1.35. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.70.