«Сармьенто» – «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Тальерес Кордоба», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф хозяев можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.
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0 : 1
завершен
сегодня, 01:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Сармьенто» не показывает хороших результатов в нынешнем сезоне и веры у букмекеров в команду даже на своем стадионе крайне мело. Коллектив располагается только на 15 месте с 28 баллами, но отстает от зоны плей-офф всего на пять пунктов, поэтому не все шансы еще потеряны. В прошлом туре «Сармьенто» проиграл на выезде «Бока Хуниорс» (0:2), а ранее на своем поле разгромили «Атлетико» Тукуман (4:1).
«Тальерес Кордоба» является одним из лидеров Суперлиги Аргентины и занимает третье место с 41 баллом в активе. Коллектив отстает от ближайшего соперника всего на один пункт и имеет одну игру в запасе, поэтому в случае победы и вовсе выйдет на вторую строчку. Два последних матча «Тальерес Кордоба» в чемпионате Аргентины завершились вничью с «Годой-Крус» (1:1) и выездным поражением от «Лануса» (1:2).
Информация для ставок
- «Сармьенто» выиграл лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Тальерес Кордоба» одержала семь побед из десяти последних встреч во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Тальерес Кордоба»
- Шесть из десяти последних матчей команда завершились исходом «обе забьюьт»
Прогноз
«Тальерес Кордоба» является большим фаворитом, и мы предполагаем, что с большой вероятностью клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.