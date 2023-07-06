«Сармьенто» – «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2023)

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вчера, 08:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Тальерес Кордоба», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф хозяев можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сармьенто» не показывает хороших результатов в нынешнем сезоне и веры у букмекеров в команду даже на своем стадионе крайне мело. Коллектив располагается только на 15 месте с 28 баллами, но отстает от зоны плей-офф всего на пять пунктов, поэтому не все шансы еще потеряны. В прошлом туре «Сармьенто» проиграл на выезде «Бока Хуниорс» (0:2), а ранее на своем поле разгромили «Атлетико» Тукуман (4:1).

«Тальерес Кордоба» является одним из лидеров Суперлиги Аргентины и занимает третье место с 41 баллом в активе. Коллектив отстает от ближайшего соперника всего на один пункт и имеет одну игру в запасе, поэтому в случае победы и вовсе выйдет на вторую строчку. Два последних матча «Тальерес Кордоба» в чемпионате Аргентины завершились вничью с «Годой-Крус» (1:1) и выездным поражением от «Лануса» (1:2).

Информация для ставок

«Сармьенто» выиграл лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тальерес Кордоба» одержала семь побед из десяти последних встреч во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Тальерес Кордоба»

Шесть из десяти последних матчей команда завершились исходом «обе забьюьт»

Прогноз

«Тальерес Кордоба» является большим фаворитом, и мы предполагаем, что с большой вероятностью клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.