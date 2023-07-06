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«Сармьенто» – «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (07.07.2023)

вчера, 08:11
Тальерес Кордоба

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Тальерес Кордоба», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф хозяев можно за 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.483.292.26
Pari 3.40 3.25 2.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сармьенто» не показывает хороших результатов в нынешнем сезоне и веры у букмекеров в команду даже на своем стадионе крайне мело. Коллектив располагается только на 15 месте с 28 баллами, но отстает от зоны плей-офф всего на пять пунктов, поэтому не все шансы еще потеряны. В прошлом туре «Сармьенто» проиграл на выезде «Бока Хуниорс» (0:2), а ранее на своем поле разгромили «Атлетико» Тукуман (4:1).

«Тальерес Кордоба» является одним из лидеров Суперлиги Аргентины и занимает третье место с 41 баллом в активе. Коллектив отстает от ближайшего соперника всего на один пункт и имеет одну игру в запасе, поэтому в случае победы и вовсе выйдет на вторую строчку. Два последних матча «Тальерес Кордоба» в чемпионате Аргентины завершились вничью с «Годой-Крус» (1:1) и выездным поражением от «Лануса» (1:2).

Информация для ставок

  • «Сармьенто» выиграл лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Тальерес Кордоба» одержала семь побед из десяти последних встреч во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Тальерес Кордоба»
  • Шесть из десяти последних матчей команда завершились исходом «обе забьюьт»

Прогноз

«Тальерес Кордоба» является большим фаворитом, и мы предполагаем, что с большой вероятностью клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на гостей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.66 1.68 2.25
Pari 1.67 2.20
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:34
Всё таки Кордоба играет в гостях поэтом 2Х.
Гость
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