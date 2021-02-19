«Сассуоло» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (20.02.2021)

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вчера, 11:18

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур чемпионата Италии. «Сассуоло» ждет в гости «Болонью». Встреча состоится 20 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сассуоло». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.2. Победа «Болоньи» оценивается в 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Болонья» в чемпионате Италии выступает с переменным результатом, чередуя победы и поражения. В прошлых двух турах команда набрала 4 очка. После победы над «Пармой» (3:0) коллектив подписал мировое соглашение с «Беневенто» (1:1). «Болонья» имеет девять очков запаса от зоны вылета и может чувствовать себя в относительной безопасности.

«Сассуоло» только в прошлом туре смог прервать обидную серию без побед в чемпионате Италии. Команда собралась с силами и одолела на выезде аутсайдера «Кротоне» (2:1). Клуб находится на 8-м месте и отстает от ближайшего соперника по таблице «Лацио» на 6 очков. Попадание в еврокубки для «Сассуоло» маловероятно, но достойно завершить этот сезон Серии А им по силам.

Информация для ставок

Пять последних матчей «Сассуоло» завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» выиграла всего два из десяти последних выездных матчей

«Сассуоло» выиграл последние три игры у «Болоньи»

«Сассуоло» выиграл всего один из последних пяти домашних матчей

Прогноз

Нас ждет интересный матч, который будет наполнен голевыми моментами и напряженной борьбой за центр поля. Рискнем предположить, что команды завершат матч результативной ничьей. Сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1.66 или ничью в матче за 3.35 можно в букмекерской конторе Мелбет.