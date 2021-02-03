«Сассуоло» — «Специа». Прогноз на матч Серии A (06.02.2021)

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вчера, 22:55

«Сассуоло» и «Специа» сыграют 6 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор котировок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры считают «Сассуоло». Ставки на победу хозяев можно сделать по коэффициенту 1.92. Заключить пари на гостевую победу «Специи» БК Мелбет предлагает по котировке 4.44, а ничья идет за 3.70.

Согласно предложенной линии, нас ожидает результативный матч. Ставки на тотал больше 2,5 голов идут за 1.65, меньше – 2.45.

Форма команд

«Сассуоло» не может победить на протяжении четырех туров чемпионата Италии. В этот период «зелено-черные» набрали только два очка, сыграв вничью с «Пармой» (1:1) и «Кальяри» (1:1) в прошлом туре. Также в пассив себе команда занесла два поражения – «Лацио» (1:2) и «Ювентус» (1:3).

В турнирной таблице «Сассуоло» опустился на восьмое место, отстав от зоны еврокубков на шесть зачетных пунктов.

«Специа» из-за последних неудач откатилась на 16-ю строчку в таблице. За три прошлых тура команда взяла только один балл, сыграв вничью с «Торино» (0:0). После этого последовали два поражения – «Рома» (3:4) и «Удинезе» (0:1).

Первая очная встреча команд в этом сезоне пришлась на второй тур. Тогда «Сассуоло» добился уверенной победы над «Специей» в гостях (4:1).

Информация для ставок

«Специа» проиграла два предыдущих гостевых матча

За два последних выездных поединка «Специа» пропустила восемь голов

«Специа» проиграла четыре из десяти выездных матчей в чемпионате Италии

Прогноз

«Специа» является удобным соперником для «Сассуоло», что подтвердил матч первого круга. К тому же, гости невнятно провели последние матчи в чемпионате, показав провальную игру в обороне.

Предлагаем взять ставку на победу «Сассуоло» с коэффициентом 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.

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