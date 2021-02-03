«Сассуоло» — «Специа». Прогноз на матч Серии A (06.02.2021)

«Сассуоло» и «Специа» сыграют 6 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор котировок букмекеров на эту игру.
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06 февраля 2021, 17:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом этой игры букмекеры считают «Сассуоло». Ставки на победу хозяев можно сделать по коэффициенту 1.92. Заключить пари на гостевую победу «Специи» БК Мелбет предлагает по котировке 4.44, а ничья идет за 3.70.
Согласно предложенной линии, нас ожидает результативный матч. Ставки на тотал больше 2,5 голов идут за 1.65, меньше – 2.45.
Форма команд
«Сассуоло» не может победить на протяжении четырех туров чемпионата Италии. В этот период «зелено-черные» набрали только два очка, сыграв вничью с «Пармой» (1:1) и «Кальяри» (1:1) в прошлом туре. Также в пассив себе команда занесла два поражения – «Лацио» (1:2) и «Ювентус» (1:3).
В турнирной таблице «Сассуоло» опустился на восьмое место, отстав от зоны еврокубков на шесть зачетных пунктов.
«Специа» из-за последних неудач откатилась на 16-ю строчку в таблице. За три прошлых тура команда взяла только один балл, сыграв вничью с «Торино» (0:0). После этого последовали два поражения – «Рома» (3:4) и «Удинезе» (0:1).
Первая очная встреча команд в этом сезоне пришлась на второй тур. Тогда «Сассуоло» добился уверенной победы над «Специей» в гостях (4:1).
Информация для ставок
- «Специа» проиграла два предыдущих гостевых матча
- За два последних выездных поединка «Специа» пропустила восемь голов
- «Специа» проиграла четыре из десяти выездных матчей в чемпионате Италии
Прогноз
«Специа» является удобным соперником для «Сассуоло», что подтвердил матч первого круга. К тому же, гости невнятно провели последние матчи в чемпионате, показав провальную игру в обороне.
Предлагаем взять ставку на победу «Сассуоло» с коэффициентом 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.
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