«Саутгемптон» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2021)

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вчера, 09:53

«Саутгемптон» принимает «Бернли» на своем поле в рамках очередного тура АПЛ . Этот поединок запланирован на 4 апреля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на «Саутгемптон» по коэффициенту 2.12. Также можно поставить на победу «Бернли» по 3.70. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.30.

Форма команд

«Саутгемптон» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 33 балла. В активе «святых» 36 забитых и 51 пропущенных мячей. Также клуб выиграл девять поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в 14 матчах.

«Бернли» расположился на 15-й строчке и имеет столько же очков, сколько и его противник — 33. В активе «Бернли» восемь побед, девять ничьих и 12 поражений. Клуб забил 22 гола и пропустил 37 мячей. В последних поединках «Бернли» играет неплохо, клуб не проигрывает несколько матчей кряду. У «Бернли» есть неплохой шанс опередить своего оппонента, для этого нужно побеждать.

Информация для ставок

● «Бернли» не проигрывает три игры кряду

● «Саутгемптон» пропустил 11 мячей в последних пяти играх

● У «Саутгемптона» четыре поражения в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничью или победу «Бернли» по 1.72.

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