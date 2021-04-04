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«Саутгемптон» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2021)

вчера, 09:53

«Саутгемптон» принимает «Бернли» на своем поле в рамках очередного тура АПЛ. Этот поединок запланирован на 4 апреля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.183.273.87
Лига Ставок 1.99 3.40 4.10
Фонбет Live! 1.06 12.00 46.00
Мелбет 1.94 3.59 4.19
Pin-Up.ru 2.13 3.35 3.90

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на «Саутгемптон» по коэффициенту 2.12. Также можно поставить на победу «Бернли» по 3.70. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 3.30.

Форма команд

«Саутгемптон» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 33 балла. В активе «святых» 36 забитых и 51 пропущенных мячей. Также клуб выиграл девять поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в 14 матчах.

«Бернли» расположился на 15-й строчке и имеет столько же очков, сколько и его противник — 33. В активе «Бернли» восемь побед, девять ничьих и 12 поражений. Клуб забил 22 гола и пропустил 37 мячей. В последних поединках «Бернли» играет неплохо, клуб не проигрывает несколько матчей кряду. У «Бернли» есть неплохой шанс опередить своего оппонента, для этого нужно побеждать.

Информация для ставок

● «Бернли» не проигрывает три игры кряду

● «Саутгемптон» пропустил 11 мячей в последних пяти играх

● У «Саутгемптона» четыре поражения в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничью или победу «Бернли» по 1.72.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.63 1.74 2.20
Лига Ставок 2.37 1.59 1.72 2.13
Мелбет 1.83 2.09
Pin-Up.ru 2.40 1.60 1.74 2.15 1.40 3.05
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shlomo
shlomo
вчера в 14:40
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