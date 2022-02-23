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«Саутгемптон» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги (25.02.2022)

вчера, 16:58
Саутгемптон

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Саутгемптон — Норвич Сити». Матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии на домашнем стадионе «Саутгемптона». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.566.00
Фонбет 1.55 4.20 5.90
Мелбет 1.60 4.44 6.10
1XBET 1.60 4.44 6.10
BetBoom 1.59 4.20 6.10

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Саутгемптон». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Норвича» в 5.90. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У коллектива семь побед, 11 ничьих и семь поражений. Команда забила 32 мяча и пропустила 37 голов. В последних встречах «святые» показывают хороший уровень игры и регулярно набирают драгоценные баллы — победа над «Эвертоном» со счетом 2:0, а также ничья с «Манчестер Юнайтед» 1:1 и три очка с «Тоттенхэмом» 2:3.

«Норвич Сити» продолжается находится на самом последнем месте в турнирной таблице. В активе команды — 17 очков. У коллектива четыре победы, пять ничьих и 16 поражений. Этот клуб забил 15 голов и пропустил 53 мяча. В последних матчах у «Норвича» не получается хорошо играть и много забивать, клуб теряет слишком много очков — поражения от «Ливерпуля» со счетом 3:1 и от «Манчестер Сити» 0:4, а также ничейный исход с «Кристал Пэлас» 1:1.

Информация для ставок

  • «Норвич» не побеждает три матча подряд
  • «Саутгемптон» не проигрывает пять поединков кряду
  • У «Норвича» восемь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Саутгемптон» по коэффициенту 3.15. Этот клуб в последнее время показывает очень хороший уровень игры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.12 1.39 2.08 1.83 1.61 2.39
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:49
Саутгемптон в этом сезоне не имеет каких-либо серьёзных амбиций и можно сказать, что в целом команда довольна своим турнирным положением. Саутгемптон не отличается стабильностью, чередуя поражения, победы и ничьи. Поэтому ставить на исход матча довольно рискованно, тем более Норвич приедет сверхмотивированным, ведь борьба за выход из зоны вылета предстоит крайне серьёзная. Поэтому стоит обратить внимание на то, что "святые" очень часто обмениваются голами со своими соперниками. Атакующая структура Саутгемптона очень своебразна и вместе с этим эффективна. Команда пытается атаковать через центр, используя короткие и средние передачи. Таким образом, "святые" постоянно несут опасность воротам соперника, а нападающие показывают неплохую реализацию. Так что забить на домашнем поле Норвичу Саутгемптону точно по силам. Но вот защита команды доверия не внушает. Поэтому В данном матче я предлагаю ставку Обе забьют.Саутгемптон редко уходит со своего поля без забитого мяча. Норвич по-маленьку начинает показывать прогресс, и может рассчитывать на гол. Таким образом, стоит ждать обмен голами.
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