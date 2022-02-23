«Саутгемптон» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Премьер-лиги (25.02.2022)

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вчера, 16:58

В пятницу, 25 февраля 2022 года, состоится поединок «Саутгемптон — Норвич Сити». Матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии на домашнем стадионе «Саутгемптона». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Великобритании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Саутгемптон». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Норвича» в 5.90. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.85.

Форма команд

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У коллектива семь побед, 11 ничьих и семь поражений. Команда забила 32 мяча и пропустила 37 голов. В последних встречах «святые» показывают хороший уровень игры и регулярно набирают драгоценные баллы — победа над «Эвертоном» со счетом 2:0, а также ничья с «Манчестер Юнайтед» 1:1 и три очка с «Тоттенхэмом» 2:3.

«Норвич Сити» продолжается находится на самом последнем месте в турнирной таблице. В активе команды — 17 очков. У коллектива четыре победы, пять ничьих и 16 поражений. Этот клуб забил 15 голов и пропустил 53 мяча. В последних матчах у «Норвича» не получается хорошо играть и много забивать, клуб теряет слишком много очков — поражения от «Ливерпуля» со счетом 3:1 и от «Манчестер Сити» 0:4, а также ничейный исход с «Кристал Пэлас» 1:1.

Информация для ставок

«Норвич» не побеждает три матча подряд

«Саутгемптон» не проигрывает пять поединков кряду

У «Норвича» восемь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Саутгемптон» по коэффициенту 3.15. Этот клуб в последнее время показывает очень хороший уровень игры.