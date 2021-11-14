«Сеара» — «Спорт Ресифи». Прогноз на матч бразильской Серии А (15.11.2021)

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14 ноября 2021, 23:01

15 ноября 2021 года «Сеара» примет «Спорт Ресифи» в рамках 32-го тура Серии А Бразилии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Сеара». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается в 3.10. «Спорт Ресифи» победит в грядущем матче по коэффициенту 5.30.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Сеара» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В нынешнем сезоне «Сеара» выиграла восемь поединков, 15 раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Сеары» 29 забитых и 32 пропущенных гола. В последних поединках «Сеара» проиграла «Атлетико Паранаэнсе», а также победила «Куябу» и выиграла у «Флуминенсе».

«Спорт Ресифи» набрал в этом сезоне 30 баллов. Команда выиграла семь поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 16 матчах. У «Спорт Ресифи» 18-я строчка в турнирной таблице. Бразильский коллектив забил в этом сезоне Серии А 19 мячей и пропустил 31 гол в свои ворота. В последних поединках игра у клуба не ладится, «Спорт» уступил «Америке», а также проиграл «Флуминенсе» и выиграл один матч у «Атлетико Гойаниенсе».

Информация для ставок

«Спорт Ресифи» выиграл один матч из последних пяти

«Сеара» выиграла два матча из последних пяти

У «Спорт Ресифи» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Спорт Ресифи» по коэффициенту 1.97. Клуб сейчас находится не в лучшей форме, но он вполне способен забрать хотя бы одно очко у своего соперника. «Сеара» также находится далеко не в лучших своих кондициях, поэтому возможна потеря очков.