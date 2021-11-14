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«Сеара» — «Спорт Ресифи». Прогноз на матч бразильской Серии А (15.11.2021)

14 ноября 2021, 23:01

15 ноября 2021 года «Сеара» примет «Спорт Ресифи» в рамках 32-го тура Серии А Бразилии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Бразилия. Серия А 2021
Сеара
Спорт Ресифи
2 : 1
завершен
15 ноября 2021, 01:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.115.52
Мелбет 1.89 3.42 4.44
1XBET 1.93 3.34 4.40
BetBoom 1.77 3.38 5.17

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Сеара». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается в 3.10. «Спорт Ресифи» победит в грядущем матче по коэффициенту 5.30.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Сеара» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В нынешнем сезоне «Сеара» выиграла восемь поединков, 15 раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Сеары» 29 забитых и 32 пропущенных гола. В последних поединках «Сеара» проиграла «Атлетико Паранаэнсе», а также победила «Куябу» и выиграла у «Флуминенсе».

«Спорт Ресифи» набрал в этом сезоне 30 баллов. Команда выиграла семь поединков, девять раз играла вничью и проиграла в 16 матчах. У «Спорт Ресифи» 18-я строчка в турнирной таблице. Бразильский коллектив забил в этом сезоне Серии А 19 мячей и пропустил 31 гол в свои ворота. В последних поединках игра у клуба не ладится, «Спорт» уступил «Америке», а также проиграл «Флуминенсе» и выиграл один матч у «Атлетико Гойаниенсе».

Информация для ставок

  • «Спорт Ресифи» выиграл один матч из последних пяти
  • «Сеара» выиграла два матча из последних пяти
  • У «Спорт Ресифи» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Спорт Ресифи» по коэффициенту 1.97. Клуб сейчас находится не в лучшей форме, но он вполне способен забрать хотя бы одно очко у своего соперника. «Сеара» также находится далеко не в лучших своих кондициях, поэтому возможна потеря очков.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.95 1.53 2.60
Мелбет 1.56 2.34
1XBET 1.57 2.43
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Все комментарии
Gahi
Gahi
14 ноября в 23:15
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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