«Сельта» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (17.12.2021)

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16 декабря 2021, 16:34

«Сельта» играет против «Эспаньола» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Сельта» — фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Эспаньола» в 3.95.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сельта» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и восемь поражений. «Сельта» забила 17 голов и пропустила 21 мяч. В последних встречах «кельты» сыграли вничью с «Мальоркой», а также уступили «Валенсии» и выиграли у «Алавеса».

«Эспаньол» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и шесть поражений. Всего каталонский клуб забил 19 голов и пропустил 18 мячей в нынешнем сезоне Примеры. В последних встречах «попугаи» одолели «Леванте», уступили «Райо Вальекано» и выиграли у «Реала Сосьедад».

Информация для ставок

«Эспаньол» проиграл всего один матч из последних пяти

У «Сельты» два поражения за последние десять игр

У «Эспаньола» шесть забитых за последние три встречи

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эспаньола“» по коэффициенту 1.80. «Эспаньол» сейчас выглядит предпочтительнее своего оппонента.