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«Сельта» — «Эспаньол». Прогноз на матч испанской Примеры (17.12.2021)

16 декабря 2021, 16:34

«Сельта» играет против «Эспаньола» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Примера 2021/2022
Сельта
Эспаньол
3 : 1
завершен
17 декабря 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.434.19
Фонбет 1.95 3.40 4.10
Мелбет 1.99 3.47 4.18
1XBET 2.01 3.56 4.18
BetBoom 1.96 3.40 4.09

Ставки букмекеров

«Сельта» — фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Эспаньола» в 3.95.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сельта» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и восемь поражений. «Сельта» забила 17 голов и пропустила 21 мяч. В последних встречах «кельты» сыграли вничью с «Мальоркой», а также уступили «Валенсии» и выиграли у «Алавеса».

«Эспаньол» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и шесть поражений. Всего каталонский клуб забил 19 голов и пропустил 18 мячей в нынешнем сезоне Примеры. В последних встречах «попугаи» одолели «Леванте», уступили «Райо Вальекано» и выиграли у «Реала Сосьедад».

Информация для ставок

  • «Эспаньол» проиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Сельты» два поражения за последние десять игр
  • У «Эспаньола» шесть забитых за последние три встречи

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Эспаньола“» по коэффициенту 1.80. «Эспаньол» сейчас выглядит предпочтительнее своего оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.67 1.75 2.19 1.38 3.37
Мелбет 1.73 2.24
1XBET 4.08 1.26
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Gahi
Gahi
16 декабря 2021 в 18:02
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 17:52
Обе команды забьют в этом матче
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