«Селтик» — «Хартс». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (02.12.2021)

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вчера, 11:44

В 16-м туре чемпионата Шотландии «Селтик» на своем стадионе проведет поединок с «Хартс». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры выделяют «Селтик». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.58 на победу с форой (-1). Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.88, а взять победу «Хартс» можно по коэффициенту 7.6.

ТБ 2.5 мячей в этой встрече стоит 1.62. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Селтик» после 14 сыгранных туров расположился на втором месте в таблице с отставанием в четыре пункта от «Рейнджерс». Команда неплохо провела крайние туры и сумела добыть шесть очков в противостоянии с «Сент-Джонстоном», который был обыгран 1:0, а также с «Абердином» (2:1).

«Хартс» также находятся в верхней части таблицы и после 15 поединков занимают третье место. Коллектив выступает не очень стабильно, чередуя поражения с победами, в минувшем туре переиграли «Сент-Миррен» (2:0), а матчем ранее уступили «Мазервеллу» (0:2).

Информация для ставок

«Селтик» выиграл четыре из пяти последних поединков

Безвыигрышная серия «Хартс» на выезде составляет пять матчей

Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Хартс» забивают на выезде в 10 из 11 последних игр

Прогноз

В этом матче встретятся команды, которые любят радовать болельщиков положительными результатами и забитыми голами. Верим, что коллективы смогут обменяться забитыми голами, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.