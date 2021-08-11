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«Сент-Джонстон» — «Галатасарай»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

вчера, 13:23

«Сент-Джонстон» и «Галатасарай» 12 августа проведут ответный матч квалификации Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.433.251.93
Мелбет 4.02 3.28 2.00
1XBET 4.02 3.28 2.00

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой встречи букмекерская контора Фонбет предложила такие коэффициенты: победа «Сент-Джонстона» идет за 4.20, ничья – 3.35, победа «Галатасарая» — 1.92. Как видим, представитель Турции считается умеренным фаворитом.

Эксперты БК также считают, что в ответной игре, как и в первой, команды не забьют больше двух голов. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

В первом матче, который прошел в Стамбуле пятого августа, соперники не определили победителя. «Сент-Джонстон» открыл счет в середине второго тайма, но «Галатасарай» быстро отыгрался в меньшинстве и избежал поражения – ничья 1:1.

В новом сезоне чемпионата Шотландии «Сент-Джонстон» провел уже два поединка. В стартовом туре команда разошлась миром с «Росс Каунти» (0:0), а затем разделила очки дома с «Мазервеллом» (1:1).

«Галатасарай», усилившись защитником сборной Нидерландов, новую кампанию начинал в квалификации Лиги чемпионов на правах серебряного призера прошлого сезона турецкого чемпионата. В двух матчах против ПСВ стамбульский клуб потерпел два поражения с общим счетом 3:7.

Информация для ставок

• Ставка ТМ(2,5) сыграла в 14 из 15 прошлых домашних матчей «Сент-Джонстона»
• «Галатасарай» не побеждал в 3 прошлых официальных матчах – 2 поражения и ничья
• «Сент-Джонстон» не проигрывал в 5 предыдущих домашних поединках во всех турнирах

Прогноз

Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.65 1.66 2.23
Мелбет 1.66 2.32
1XBET 1.66 2.32
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Все комментарии
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вчера в 18:36
Футбольный клуб Галатасарай (Стамбул) выиграет матч.
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97a2cxjpz9nu
вчера в 17:31
Футбольный клуб Галатасарай (Стамбул) одержит победу.
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